Sinner: "Echo de menos salir a la pista y dar el 100 %"

"No han sido meses fáciles porque echo de menos la competición. Echo de menos jugar al tenis. Sin embargo, en este momento es importantísimo cuidar mi cuerpo porque quiero seguir jugando durante otros 10 o 15 años", dijo en el acto promocional 'Be Like Sinner', organizado por Allianz en Milán, en el que también atendió a las preguntas de los periodistas.
El regreso del tenista se prevé para el 27 de diciembre con motivo del Six Kings Slam de Riad, tal y como publicó el propio Sinner en su Instagram, donde compartió la imagen promocional del torneo con su rostro y su nombre.
No obstante, este martes no confirmó cuándo volverá a pisar una cancha y dejó en el aire su participación al asegurar que "está haciendo todo lo posible para volver a las pistas lo antes posible".
"El objetivo es estar en Australia (primer Grand Slam de la temporada). Espero poder ir y, quizá, disputar algún torneo antes (como el Six Kings Slam). En este momento tengo que respetar los protocolos y no adelantar los plazos. Estoy confiando mucho en el proceso y trabajando para alcanzar ese objetivo", aseveró.
Sinner, que reveló que Carlos Alcaraz, entre otros tenistas como Matteo Berretini o Jack Draper, le escribieron para interesarse por su lesión, añadió que siente "algo extraño" al ser la primera vez que no tiene el control de la situación.
"Es una sensación que no me gusta. Estoy pasando más tiempo con mi familia y mis amigos. Sólo pienso en volver a las pistas. Trabajo todos los días en el gimnasio, intentando hacer lo mejor para mí", explicó.
"Al principio teníamos en mente un objetivo de regreso imposible de cumplir, así que tomamos otro camino. Soy tenista, no médico, por lo que mi única opción es confiar. He hecho lo necesario para proteger mi carrera a largo plazo y estamos siguiendo ese camino", concluyó.