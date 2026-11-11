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Polideportivo
11 de noviembre de 2026 - 22:13

Copa Élite con rotundo éxito, coronó a los mejores en el Club Hípico

La ganadora de la categoría 1,30, Agostina Sánchez (1), acompañada por Sol Giménez y Gerardo Sánchez.
La ganadora de la categoría 1,30, Agostina Sánchez (1), acompañada por Sol Giménez y Gerardo Sánchez.

El sábado y domingo se realizó la Copa Élite Triple Corona organizada por la Sociedad Hípica Paranaense (SHP), en el picadero del Club Hípico Paraguayo (CHP), una gran fiesta de la equitación, en uno de los certámenes incorporados a la cartelera del 2026.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Una gran jornada como epílogo de la Triple Corona, tuvo lugar en el Club Hípico Paraguayo, organizada por la Sociedad Hípica Paranaense. Las otras dos ediciones estuvieron a cargo del CHP y la Escuela Paraguaya de Equitación (EPE).

Lea más: Triple Corona

Poco a poco se va despidiendo la temporada ecuestre y esta fue una linda fiesta como aperitivo a las últimas citas del año.

Estos fueron los podios en las distintas categorías:

Triple Corona Gran Master 1,30: Campeona Agostina Sánchez (CHP), vicecampeona Sol Jiménez y podio Gerardo Sánchez;

Triple Corona Legend 1,20: Emanuel Pérez (CHP), Giovanna Santi. El tercer puesto también correspondió a Pérez, con otro montado;

Giovanna Santi (i), escoltó al campeón Emanuel Pérez, en la categoría 1,20 metros.
Giovanna Santi (i), escoltó al campeón Emanuel Pérez, en la categoría 1,20 metros.

Triple Corona Prestige 1,10: Óscar Aponte (CHP), Joaquina Campuzano y Abigail Giménez;

Triple Corona Élite 1,00: Giuliana Cubecino (La Fortaleza), Belén Quintana y Emma Solís;

Categoría 0,90 Mayores: Erika González (SHP), Daniela Maldonado y Arami Barreto;

Categoría 0,90 Menores: Paloma Báez (San Jorge), Paula Mañotti y Ana Díaz de Vivar;

Categoría 0,80 Mayores: María José López (San Jorge), Sirsalis Servín y Paulina Díaz de Vivar;

Categoría 0,80 Menores: Luciana Alfonso (EPE), Helena Franco y Giuliano Schembori;

Categoría 0,70 Mayores: Guadalupe Moreno (Horse King), Dulce Schembori y Belén Peralta;

Categoría 0,70 Menores: Martina Sosa (EPE), Zaira Rojas y Olivia Legal;

Categoría 0,60 Mayores: Fabiola Cañete (CHP);

Categoría 0,60 Menores: Ainhoa Mendoza (Horse King), Monserrat Arzamendia y María Paula Mayor.

La ganadora de la categoría 1,05 en la última jornada, Georgina Espínola, flanqueada por Sahari Barreto (i) y Belén Quintana.
La ganadora de la categoría 1,05 en la última jornada, Georgina Espínola, flanqueada por Sahari Barreto (i) y Belén Quintana.

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