La neerlandesa Manon Bakker se impone en Niel y la favorita, Lucinda Brand, se retira

Bakker dio la sorpresa con su séptimo triunfo de la temporada, los seis anteriores logrados en el circuito estadounidenese. La neerlandesa entró en meta después de cubrir las 6 vueltas estipuladas con un tiempo de 45.22 minutos, seguida de la italiana Sara Casasola a 15 segundos y la neerlandesa Denise Betseme a 22.

La primera prueba de ciclocross tras el Campeonato Europeo empezó con sorpresa mayúscula con el abandono de la neerlandesa campeona del mundo y de Europa Lucinda Brand, quien sufrió un enganchón con la protección lateral que le dañó la rodilla derecha. Así se abrió el pronóstico, de la manera más inesperada.

Delante se formó enseguida un quinteto de aspirantes promovido por el ataque inicial de la francesa Amandine Fouquenet, al que se unieron 4 neerlandesas, Van Alphen, Bakker, Van der Heijden, y Bentveld. Con la carrera rota a las primeras de cambio, Manon Bakker se distanció claramente del resto, abriendo las primeras diferencias en la segunda vuelta al duro circuito de Niel.

A pie en las peores zonas de barro, donde llegaba casi hasta las rodillas, y superando obstáculos en la estrecha ruta propuesta para esta prueba del Superprestigio, Bakker tomó el mando con autoridad. Solvente con la bici en el hombro, mantuvo durante 2 vueltas una renta invariable en torno a los 18 segundos.

Su compatriota Denise Betsema, y la italiana Sara Casasola, se encargaron de compartir una persecución que no veía el momento de alcanzar a Bakker. La carrera ya era un rosario de corredoras separadas en pequeños grupos. La líder de la competición, Van Alphen perdió la rueda de las mejores, como Fouquenet y Bentveld.

Al toque de campana, últimos 10 km, Bakker pasó por meta con 17 segundos de renta. Superó el sector de montículos, la zona más ciclable por estrechos senderos, pero la victoria no estaba asegurada. El estado del circuito no admitía confianzas.

Un tropezón puso en aprietos a Bakker ante la amenaza de sus primeras perseguidoras, sobre todo de Casasola, pletórica de fuerzas, pero la neerlandesa aguantó la presión y dio la sorpresa en Niel

Aniek van Alphen cruzó la meta en quinta posición y se mantuvo como líder del Superprestige. Ahora suma 40 puntos, mientras que su perseguidora más cercana, Betsema, tiene 37.