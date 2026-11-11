ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Polideportivo
11 de noviembre de 2026 - 10:45

La neerlandesa Manon Bakker se impone en Niel y la favorita, Lucinda Brand, se retira

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 11 nov (EFE).- La neerlandesa Manon Bakker (Nunspeet, 27 años) se impuso en solitario en la prueba del Superprestigio de Niel (Bélgica), en una carrera marcada por la dureza del recorrido que acabó pronto con las ilusiones de la gran favorita y reciente campeona de Europa, Lucinda Brand, retirada en la primera vuelta por un incidente.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Bakker dio la sorpresa con su séptimo triunfo de la temporada, los seis anteriores logrados en el circuito estadounidenese. La neerlandesa entró en meta después de cubrir las 6 vueltas estipuladas con un tiempo de 45.22 minutos, seguida de la italiana Sara Casasola a 15 segundos y la neerlandesa Denise Betseme a 22.

La primera prueba de ciclocross tras el Campeonato Europeo empezó con sorpresa mayúscula con el abandono de la neerlandesa campeona del mundo y de Europa Lucinda Brand, quien sufrió un enganchón con la protección lateral que le dañó la rodilla derecha. Así se abrió el pronóstico, de la manera más inesperada.

Delante se formó enseguida un quinteto de aspirantes promovido por el ataque inicial de la francesa Amandine Fouquenet, al que se unieron 4 neerlandesas, Van Alphen, Bakker, Van der Heijden, y Bentveld. Con la carrera rota a las primeras de cambio, Manon Bakker se distanció claramente del resto, abriendo las primeras diferencias en la segunda vuelta al duro circuito de Niel.

A pie en las peores zonas de barro, donde llegaba casi hasta las rodillas, y superando obstáculos en la estrecha ruta propuesta para esta prueba del Superprestigio, Bakker tomó el mando con autoridad. Solvente con la bici en el hombro, mantuvo durante 2 vueltas una renta invariable en torno a los 18 segundos.

Su compatriota Denise Betsema, y la italiana Sara Casasola, se encargaron de compartir una persecución que no veía el momento de alcanzar a Bakker. La carrera ya era un rosario de corredoras separadas en pequeños grupos. La líder de la competición, Van Alphen perdió la rueda de las mejores, como Fouquenet y Bentveld.

Al toque de campana, últimos 10 km, Bakker pasó por meta con 17 segundos de renta. Superó el sector de montículos, la zona más ciclable por estrechos senderos, pero la victoria no estaba asegurada. El estado del circuito no admitía confianzas.

Un tropezón puso en aprietos a Bakker ante la amenaza de sus primeras perseguidoras, sobre todo de Casasola, pletórica de fuerzas, pero la neerlandesa aguantó la presión y dio la sorpresa en Niel

Aniek van Alphen cruzó la meta en quinta posición y se mantuvo como líder del Superprestige. Ahora suma 40 puntos, mientras que su perseguidora más cercana, Betsema, tiene 37.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Nacionales
Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial
Ver más

Te puede interesar