ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Polideportivo
11 de noviembre de 2026 - 10:05

La Ruta 66 cumple cien años uniendo Chicago con Los Ángeles como icono estadounidense

Imagen sin descripción

Los Ángeles (EE.UU.), 11 nov (EFE).- La legendaria Ruta 66 celebra este martes un siglo de historia desde su aprobación oficial en noviembre de 1926, un recorrido de casi 4.000 kilómetros diseñado para conectar Chicago con la costa de Santa Mónica y que con los años se consolidó como uno de los principales referentes de la cultura de Estados Unidos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El recorrido original, que atraviesa ocho estados, se concibió para vertebrar el tráfico comercial de este a oeste, siendo la primera carretera nacional en unir el Medio Oeste con la costa del Pacífico.

La ruta, conocida como Carretera Madre (The Mother Road, en inglés), fue dada de alta el 11 de noviembre de 1926, cuando los funcionarios federales y estatales de carreteras de Estados Unidos. la incluyeron en el unificado de vías numeradas (U.S. Numbered Highway System).

Así, los estados Illinois, Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California quedaron conectados por una carretera que no empezó a popularizarse hasta el periodo de la Gran Depresión (1929–1939).

A raíz de la mayor crisis económica del país y la catástrofe ambiental conocida como el Dust Bowl, una severa sequía y tormentas de polvo que devastaron las Grandes Llanuras, la carretera se convirtió en la principal ruta de huida hacia el oeste en busca de una mejor vida.

Aunque el número exacto de refugiados sigue siendo motivo de controversia, estimaciones de investigadores como Christy Gavin y Garth Milam, en los Archivos de Migración del Dust Bowl de la Universidad Estatal de California en Bakersfield, apuntan a que hasta 400.000 migrantes se dirigieron a California en esa época a través de este corredor.

La ruta vivió su época en la década de 1950 impulsada por el auge económico de la postguerra y la cultura del automóvil que dieron forma a los característicos moteles de neón y restaurantes de carretera en los pequeños pueblos que atraviesa.

Fue retirada de la red federal de autopistas en 1985 tras la expansión de las vías interestatales rápidas, pero ello no ha impedido que la presión de asociaciones de conservación y al auge del turismo nostálgico la consagren como el gran símbolo del turismo de carretera por antonomasia.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Policiales
Caso Ueno: se inicia audiencia de imposición de medidas para la “rompepapeles”
Ver más

Te puede interesar