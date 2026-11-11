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Polideportivo
11 de noviembre de 2026 - 13:55

Las ciudades danesas de Silkeborg y Herning, sedes de los Europeos de carretera 2027

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Redacción deportes, 11 nov (EFE).- Las ciudades de Silkeborg y Herning serán, en 2027, las sedes de los Campeonatos de Europa de carretera, que regresan a Dinamarca diez años después, según decidió el Consejo de Administración de la Unión Europea de Ciclismo.

Por EFE
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Se trata de dos ciudades emblemáticas de la tradición ciclista danesa. Silkeborg acogerá las pruebas contrarreloj y Herning, que ya fue sede en 2017, será escenario de las de ruta.

En la edición de hace 10 años, que fue la segunda de los Campeonatos de Europa de Carretera, se impusieron en Herning el noruego Alexander Kristoff y la neerlandesa Marianne Vos en las pruebas en línea de la categoría Élite.

Aquella cita contribuyó a consolidar el prestigio de un evento que por entonces aún era joven, pero que hoy se ha convertido en una de las citas clave del calendario ciclista internacional.

Enrico Della Casa, presidente de la Unión Europea de Ciclismo, mostró su satisfacción por el regreso de los Europeos a Dinamarca.

"Volver a Dinamarca después de diez años es para nosotros una gran satisfacción. Regresamos con un evento que ha adquirido una gran envergadura y que se ha transformado en una cita de alcance mundial, capaz de atraer la atención de los medios de comunicación y de los aficionados de todo el planeta", señaló el dirigente italiano.

"La elección de Dinamarca no suscitó ninguna duda en el seno de nuestro Consejo de Administración. Se trata de una gran nación ciclista, dotada de una tradición deportiva extraordinaria, que presta especial atención a los jóvenes y a la seguridad, y cuyas capacidades organizativas son reconocidas", añadió.

"Con Dinamarca en 2027, los Países Bajos en 2028 e Italia —con la región de los Abruzos— en 2029, los tres próximos años se perfilan como de gran prestigio para los Campeonatos de Europa de Ciclismo en Ruta de la UEC", destacó.

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