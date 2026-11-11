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Polideportivo
11 de noviembre de 2026 - 10:05

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

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Montevideo/Santa Cruz (Bolivia). El seleccionador de Uruguay, Diego Forlan, comparece antes los medios antes de viajar para el amistoso contra Argentina en Buenos Aires, mientras el técnico de Bolivia, Óscar Villegas, ofrece una conferencia de prensa en Santa Cruz sobre los partidos contra Perú en Lima y contra Ecuador en Guayaquil.

Por EFE
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Redacción Deportes. Cuando la política y las altas finanzas se desploman por la corrupción, el deporte suele pagar los platos rotos. La reciente caída del presidente paraguayo, Santiago Peña, tras el terremoto financiero y la intervención de Ueno Bank, principal patrocinador del fútbol de ese país, expone un patrón sistémico en el continente.

La Laguna (Tenerife, España). El base brasileño Marcelinho Huertas abandona a los 43 años La Laguna Tenerife para fichar por el Dubai, lo que supone el adiós de no sólo de un jugador que ha marcado época en el club canario, sino de una de las figuras más determinantes de la historia reciente del baloncesto español, .en el que ha militado durante los últimos 19 años.

Redacción Deportes. Los Angeles Lakers, líderes de la conferencia Oeste, visitan este miércoles en el Fiserv Forum a los Milwaukee Bucks en busca de su séptima victoria consecutiva en la NBA ante un equipo que, al contrario, acumula seis derrotas seguidas.

Redacción Deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka y la rusa Mirra Andreeva, las dos jugadores que arrancaron con victoria en el torneo, se enfrentan este miércoles en las Finales WTA para hacerse con el liderato en solitario del Grupo B, en el que buscan su primer triunfo la ucraniana Elina Svitolina y la checa Karolina Muchova.

- El base brasileño Marcelinho Huertas abandona a los 43 años La Laguna Tenerife para fichar por el Dubai. (FOTO) (VIDEO)

- NBA: Indiana Pacers-Washington Wizards, New York Knicks-Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors-Boston Celtics (00.00 GMT), Chicago Bulls-San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies-Denver Nuggets, Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers y New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets (01.00 GMT), Utah Jazz-Orlando Magic (02.00 GMT), Houston Rockets-Golden State Warriors (02.30 GMT) y Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder (03.00 GMT).

- Santo Domingo. Leones del Escogido-Toros del Este (23.15 GMT), Águilas Cibaeñas-Tigres del Licey (23.30 GMT), Estrellas Orientales-Gigantes del Cibao (23.30 GMT).

- Ciclocross Superprestigio. Prueba de Niel (Bélgica).

- El seleccionador de Uruguay, Diego Forlan, comparece ante los medios antes de viajar para el amistoso contra Argentina en Buenos Aires, mientras el técnico de Bolivia, Óscar Villegas, ofrece una conferencia de prensa en Santa Cruz sobre los partidos contra Perú en Lima y contra Ecuador en Guayaquil. (FOTO) (VÏDEO)

- Liga de Naciones. Previa del Rep. Checa-España. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- España. Copa del Rey. Primera ronda. Previas de los partidos Tarancón-Levante y Navalcarnero-Betis.

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Ddesde las 21.00 CET/20.00 GMT: Elina Svitolina (UKR)-Karolina Muchova (CZE) y Aryna Sabalenka (BLR)-Mirra Andreeva (RUS).

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Redacción EFE Deportes    

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