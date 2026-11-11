Polonia niega el visado a saltadores de esquí rusos

"De conformidad con el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento del Ministerio del Interior y Administración del 13 de marzo de 2020 sobre la suspensión o restricción temporal del tráfico fronterizo en determinados puntos de cruce fronterizo, los ciudadanos de la Federación de Rusia no tienen derecho a cruzar la frontera estatal polaca, que es la frontera exterior de la Unión Europea", señala una declaración de ese Ministerio publicada por Interia Sport.

Aunque el reglamento prevé excepciones, "estas no incluyen a los deportistas que participan en eventos deportivos en Polonia", añade.

"Por consiguiente, no existen motivos para expedir visados ​​a saltadores de esquí rusos", subraya.

El pasado verano, el Comité Olímpico Internacional recomendó a las federaciones deportivas mundiales que readmitieran a los deportistas rusos, suspendidos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

La Federación Internacional de Esquí (FIS) siguió la recomendación del COI y anunció que los saltadores de esquí rusos podrían regresar a la competición bajo bandera neutral, con la condición de no tener vínculos políticos ni militares ni apoyar la guerra de Ucrania.

La FIS, sin embargo, también enfatizó que cada país que organice competiciones de la Copa del Mundo decidirá individualmente si permite que los deportistas rusos ingresen a su territorio.