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Polideportivo
12 de noviembre de 2026 - 11:05

Chacarra: "Hay mucho que mejorar, pero estoy orgulloso de la pelea"

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Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- El golfista español Eugenio Chacarra se mostró satisfecho por su rendimiento en la primera jornada de la final de Dubái del DP World Tour celebrada este jueves y, aunque observó que tiene "mucho que mejorar", dijo estar "orgulloso de la pelea" con el norirlandés Rory McIlroy, su principal rival por hacerse con el título de mejor jugador del año.

Por EFE
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"Estoy jugando contra los mejores del mundo. Tienen más experiencia y han jugado en este campo muchísimas veces. Creo que lo que venga, vendrá. Necesito mejorar un par de cosas para tener una oportunidad el domingo, y en eso me voy a concentrar. Si corrijo esos aspectos, un poco la estrategia y mejoro mi 'putt', tendré una oportunidad el domingo", analizó Chacarra al término del estreno del torneo que se celebra en Jumeirah Golf Estates.

El jugador madrileño terminó en el par del campo, con tres golpes de desventaja sobre McIlroy y uno sobre el también español Jon Rahm, quien tiene opciones de pelear por el título.

"Estoy orgulloso de la pelea. Hay mucho que mejorar. Cometí un par de errores estratégicos (...) Intento jugar con el mayor entusiasmo. Es mi sueño, competir con uno de los mejores jugadores del mundo", incidió sobre su rendimiento y sus esperanzas de ganar su primera orden de mérito del circuito europeo frente a McIroy, que aspira a igualar el récord de ocho.

El norirlandés, número dos del mundo, también valoró su ronda, al quedar a dos golpes del líder, el neerlandés Joost Luiten, a pesar del viento que condicionó el juego.

"Muy satisfecho, aunque fue un día complicado. Hacía más viento de lo normal. Cualquier resultado por debajo de 70 hoy me pareció bueno. Y supe mantenerme firme cuando lo necesitaba. Fue muy bueno terminar con un 'birdie' en el último hoyo, y estoy en una buena posición para estos días", comentó McIlroy.

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