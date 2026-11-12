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Polideportivo
12 de noviembre de 2026 - 07:45

Finales WTA: Svitolina remonta y deja sin chances a Muchova

Elina Svitolina (derecha) derrotó a Karolina Muchova y la dejó sin chances de avanzar en el torneo de cierre de temporada que se disputa en Indian Wells, Estados Unidos.
Elina Svitolina (derecha) derrotó a Karolina Muchova y la dejó sin chances de avanzar en el torneo de cierre de temporada que se disputa en Indian Wells, Estados Unidos.214150+0000 MATTHEW STOCKMAN

La ucraniana Elina Svitolina, sexta del mundo, reaccionó a tiempo para derrotar este miércoles a la checa Karolina Muchova, séptima del ranking, por 3-6, 6-2 y 6-2, y mantener intactas sus posibilidades de avanzar a las semifinales de las Finales WTA en Indian Wells.

Por ABC Color
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Elina Svitolina comenzó totalmente fuera de ritmo en un duelo clave contra Karolina Muchova, ya que ambas habían iniciado el torneo con una derrota y necesitaban la victoria para seguir en carrera por la clasificación.

Lea más: Tabilo vence a Sonego y pasa a cuartos en Estocolmo

La ucraniana llegó a recuperar un quiebre para acercarse 3-5 en el primer set, favorecida por dos errores consecutivos de Muchova, pero entregó la manga inicial con una doble falta.

A partir del segundo parcial, Svitolina cambió por completo el desarrollo del encuentro al reducir los errores no forzados, recuperar consistencia desde el fondo de la pista y convertir cinco de las diez oportunidades de quiebre que generó.

“Estaba cometiendo demasiados errores en el primer set. Así que durante unos juegos me limité a golpear bien la bola al centro, luego recuperé la confianza y pude variar más”, destacó Svitolina, campeona de la edición de 2018.

Las Finales de la WTA reúnen a las ocho mejores tenistas de la temporada y debían celebrarse inicialmente en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas en julio a Indian Wells debido a la situación de inestabilidad generada por el conflicto militar en Oriente Medio.

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