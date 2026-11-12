Finales WTA: Svitolina remonta y deja sin chances a Muchova

Elina Svitolina comenzó totalmente fuera de ritmo en un duelo clave contra Karolina Muchova, ya que ambas habían iniciado el torneo con una derrota y necesitaban la victoria para seguir en carrera por la clasificación.

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La ucraniana llegó a recuperar un quiebre para acercarse 3-5 en el primer set, favorecida por dos errores consecutivos de Muchova, pero entregó la manga inicial con una doble falta.

A partir del segundo parcial, Svitolina cambió por completo el desarrollo del encuentro al reducir los errores no forzados, recuperar consistencia desde el fondo de la pista y convertir cinco de las diez oportunidades de quiebre que generó.

“Estaba cometiendo demasiados errores en el primer set. Así que durante unos juegos me limité a golpear bien la bola al centro, luego recuperé la confianza y pude variar más”, destacó Svitolina, campeona de la edición de 2018.

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Las Finales de la WTA reúnen a las ocho mejores tenistas de la temporada y debían celebrarse inicialmente en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas en julio a Indian Wells debido a la situación de inestabilidad generada por el conflicto militar en Oriente Medio.