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Polideportivo
12 de noviembre de 2026 - 10:20

Finlandia dejará de conceder visados a atletas rusos y prohibirá su entrada al país

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Helsinski, 12 nov (EFE).- El Gobierno de Finlandia emitió este jueves una resolución para restringir la emisión de visados de corta duración por motivos laborales a ciudadanos rusos que tiene como objetivo prohibir la entrada a atletas de esa nacionalidad alegando que su presencia en él presupone "una amenaza para las relaciones internacionales" de la nación nórdica.

Por EFE
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Las nuevas restricciones, que entrarán en vigor el 16 de noviembre, están especialmente dirigidas a los atletas y deportistas profesionales rusos, compitan o no en representación de su país, aunque también se aplicarán a otros ciudadanos rusos que soliciten un visado de trabajo de corta duración.

"Mientras continúe la guerra de agresión de Rusia, los atletas rusos no tienen cabida en Finlandia. Su entrada en el país supondría una amenaza para las relaciones internacionales de Finlandia", afirmó en un comunicado la ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen.

"Lo mismo es aplicable a otros tipos de visados de trabajo de corta duración que no son esenciales para los intereses nacionales de Finlandia", agregó.

Las autoridades finlandesas implementarán la medida con independencia del país desde el cual pretenda viajar a Finlandia un ciudadano ruso o de si sólo quiere atravesarla en tránsito para dirigirse a otro Estado de la zona Schengen.

Así, también se le podrá prohibir la entrada al país a ciudadanos rusos que cuenten con visados emitidos por otro Estado miembro.

"Las restricciones también se aplicarán a atletas que compitan bajo estatus neutral. Rusia utiliza el deporte como una herramienta de propaganda y aspira a usar el deporte para promover los objetivos de su guerra ilegal de agresión", señaló el comunicado.

Para finales de noviembre se esperaba la participación de deportistas rusos en la Copa del Mundo de Esquí de Fondo.

Además, el país nórdico acogerá en marzo del año que viene el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Tampere (sur).

El Ministerio de Exteriores y las embajadas de Finlandia en el extranjero se encargarán de aplicar las restricciones a la expedición de visados, mientras que la Guardia de Fronteras se ocupará de las cuestiones relativas a la entrada en el país.

De acuerdo al Código de Visados ​​de la Unión Europea (UE) y al Código de Fronteras Schengen, podrá denegarse el visado y la entrada en el país si se considera que el solicitante supone una amenaza para las relaciones internacionales de cualquiera de los Estados miembros.

Este verano, el Comité Olímpico Internacional recomendó a las federaciones deportivas mundiales que readmitieran a los atletas rusos, suspendidos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

La Federación Internacional de Esquí (FIS) siguió la recomendación del COI y anunció que los saltadores de esquí rusos podrían regresar a la competición bajo bandera neutral, bajo la condición de no tener vínculos políticos ni militares y ni apoyar la guerra de Ucrania.

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