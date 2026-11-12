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Polideportivo
12 de noviembre de 2026 - 08:05

La selección sub-21 comienza a mirar al Europeo con un amistoso ante Japón en Almendralejo

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Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- La selección española sub-21 afronta este viernes el primer test de preparación con vistas al Europeo del próximo año con un amistoso ante Japón, uno de los equipos asiáticos más pujantes, en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz), que verá abarrotadas sus gradas.

Por EFE
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El combinado que dirige David Gordo quiere aprovechar este encuentro y el del próximo martes en Tirana ante la selección albanesa, también amistoso, para ir haciendo ajustes en el equipo y coger rodaje ante el campeonato continental previsto del 16 de junio al 3 de julio de 2027 en Albania y Serbia.

Uno de los alicientes del encuentro es saber por quién apostará Gordo como referencia en ataque, posición por la que pugnan el delantero del Real Madrid Carlos Espí y el del Fulham Gonzalo García.

En el último encuentro ante Rumanía el pasado 6 de octubre, donde España selló el pase para el Europeo, jugó Gonzalo porque Espí fue convocado por la absoluta, y en el anterior, ante San Marino, fue el madridista el que salió de inicio y marcó cinco goles, la primera vez que sucedía en la sub-21.

Otro de los focos está en el centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch, una de las promesas del fútbol español, que se estrena con la Rojita a pesar de no estar contando para el técnico portugués José Mourinho en el conjunto blanco.

No se prevé que Pitarch salga de titular, aunque podría tener minutos en la segunda parte.

Respecto a la convocatoria de 21 jugadores anunciada el pasado viernes, causaron baja por lesión el defensa del Málaga ‘Rafita’ y el mediapunta del Wolverhampton Fer López, quienes fueron sustituidos por el lateral derecho de la UD Las Palmas Valentín Pezzolesi y el extremo del Utrecht neerlandés Ángel Alarcón.

En Japón, destaca la presencia de dos futbolistas que militan en clubes españoles, el mediapunta Ryunosuke Sato, en el Valencia, y el central Kazunari Kita, quien cumple su segunda temporada con la Real Sociedad B.

Sato se convirtió el pasado verano en el primer japonés en vestir la camiseta valencianista y se ganó la confianza del anterior técnico, Carlos Corberán, pero con el mexicano Javier Aguirre ha dejado de tener minutos en Liga y solo jugó en la Copa del Rey el pasado martes, aunque no brilló.

Es la segunda vez que el Francisco de la Hera, que tendrá un lleno total, con 11.580 espectadores, alberga un encuentro de la sub-21, después del que hubo en septiembre de 2021 con victoria ante Rusia (1-4), correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa de 2023.

España: Esquivel; Iván Fresneda, Yarek Gasiorowski, Jon Martín, Álex Valle; Marc Bernal, Chema Andrés, Rodrigo Mendoza; Pablo García, Iker Bravo y Espí.

Japón: Pisano; Kosugi, Ichihara, Kita, Umeki; Ozeki, Ishiwatari, Nakajima, Saito; Shiogai y Yokoyama.

Árbitro: Jérémie Pignard (Francia).

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