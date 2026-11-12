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Polideportivo
12 de noviembre de 2026 - 08:05

Maté y Ulloa, favoritos en la I Durango Titan Desert México

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Redacción deportes, 12 nov (EFE).- El español Luis Ángel Maté y el mexicano Gerardo Ulloa, en hombres, y la local Fabiola Corona, en la general femenina, partirán como favoritos en la I edición de la Durango Titan Desert México que se disputa entre los próximos días 13 y 16.

Por EFE
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Serán cuatro jornadas de mountain bike, con un total de 350 kilómetros y 5.500 metros de desnivel a lo largo de cuatro etapas que tendrán como escenario la región de Durango.

El pelotón contará con participantes de 12 países diferentes que pelearán por imponerse al desafío mexicano, el primero en el país en las dos décadas de historia de las Titan World Series.

Una edición que, en cualquier caso, será muy especial para el 'Lince', que se convertirá en Titan Legend, es decir, superará los 3.500 kilómetros completados en pruebas de Titan World Series.

 El otro gran aspirante es Gerardo Ulloa, el mexicano, campeón nacional en varias ocasiones, quien buscará que el trofeo de la Durango Titan Desert México se quede en casa.

Aunque será su primera experiencia en Titan World Series, Ulloa ha estado varios años en el top 20 del ranking de su categoría y espera poder compensar la posible inexperiencia con su gran nivel sobre la bicicleta.

En la general femenina, la gran candidata es la triatleta Fabiola Corona. La mexicana es una pionera del triatlón en el país: fue la primera en competir en unos Juegos Olímpicos, en Pekín 2008, y aglutina diversos triunfos en mountainbike en Juegos Panamericanos.

 Frente a Corona se sitúan otras favoritas, como Michelle Gallegos o María Alejandra González.

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