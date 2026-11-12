Tres medallas de oro guaraníes en los Preparatorios de Olimpiadas Especiales

En las dos disciplinas que Paraguay tiene representantes en Santiago de Chile, se consiguió medalla de oro: Juan Sebastián Gómez en Natación (2 preseas doradas) y el team femenino de basket 3x3 de las Olimpiadas Especiales.

Lea más: Olimpiadas Especiales Paraguay

La delegación paraguaya la integran 9 atletas, 4 de natación, 3 del 3x3 y 2 atletas unificadas que son parte de estos juegos preparatorios para el Mundial del año que viene.

* Doble oro para Juan. El nadador Juan Gómez fue brillante en sus intervenciones, consiguiendo primero el oro en los 50 metros Libre, luego de una remontada espectacular, desde los últimos puestos, hasta el consagratorio primer puesto.

Juan también se lució en los 50 metros Mariposa, donde también consiguió el preciado metal dorado.

También arribó a instancias semifinales Ingrid Schreiber en 50 metros Libre y 50 metros Espalda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Oro en 3x3. Las chicas del basket callejero también consiguieron el objetivo, superando a todos los equipos que enfrentaron para colgarse al cuello la presea de oro en la modalidad de baloncesto 3x3.