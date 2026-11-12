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Polideportivo
12 de noviembre de 2026 - 19:05

Viernes, 13 de noviembre de 2026

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Redacción deportes. Países Bajos recibe a Grecia y Serbia a Alemania en los choques más destacados de una nueva jornada de la Liga de Naciones en la que también se juegan este viernes los partidos Moldavia-Kazajistán, Escocia-Macedonia del Norte, Eslovenia-Suiza, Andorra-Gibraltar, Liechtenstein-Azerbaiyán, Eslovaquia-Islas Feroe, Bulgaria-Islandia y Luxemburgo-Estonia.

Por EFE
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Buenos Aires. La selección argentina juega su primer amistoso de la era post-Messi, y con Lionel Scaloni reconfirmado al frente del equipo hasta el próximo Mundial, frente al Uruguay de Diego Forlán en el estadio del Boca Juniors de Buenos Aires, más conocido como 'La Bombonera', en un nueva edición del clásico del Río de la Plata. También se juegan los amistosos Ecuador-Costa Rica, en Quito; Perú-Bolivia, en Lima; Singapur-Paraguay, en Kallang y Colombia-Chile, en Cali

Turín (Italia). Los ocho clasificados para las Finales ATP, entre ellos los números uno y tres del mundo, el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, respectivamente, protagonizan este viernes el Día de Medios en Turín, una jornada en la que atenderán a los medios de comunicación en la antesala del inicio de la competición que reúne a los tenistas más en forma del circuito

Redacción deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka se disputará la segunda plaza del Grupo 2 de las Finales WTA este viernes contra la ucraniana Elina Svitolina, ambas suman una victoria y una derrota, mientras que la rusa Mirra Andreeva, ganadora del Grupo 2, se medirá con la checa Karolina Muchova, quien quedó fuera de la pugna por las semifinales del torneo que se juega en las canchas de Indian Wells (California, Estados Unidos).

- NBA (-1 GMT): Indiana Pacers-New York Knicks y Orlando Magic-Milwaukee Bucks (01.00), Chicago Bulls-Atlanta Hawks, Miami Heat-Cleveland Cavaliers y New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies (02.00), Houston Rockets-Utah Jazz (02.30), San Antonio Spurs-Golden State Warriors (03.30), Sacramento Kings-Portland Trail Blazers (04.00) y Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder (04.30).

- Euroliga. 10ª jornada: Panathinaikos-Barça.

- Liga de Naciones. Crónicas de los partidos Países Bajos-Grecia y Serbia-Alemania.

. También se juegan los partidos: Moldavia-Kazajistán, Escocia-Macedonia del Norte, Eslovenia-Suiza, Andorra-Gibraltar, Liechtenstein-Azerbaiyán, Eslovaquia-Islas Feroe, Bulgaria-Islandia y Luxemburgo-Estonia.

- Amistosos Argentina-Uruguay, Perú-Bolivia, Emiratos Árabes-Honduras, Singapur-Paraguay, Arabia Saudí-Corea del Sur, Catar-Australia, Colombia-Chile, Ecuador-Costa Rica.

- Liga de Naciones CONCACAF: Puerto Rico-Dominica, Montserrat-Nicaragua y Guatemala-Canadá.

- Final del DP World Tour, en los Jumeirah Golf Estates de Dubái (hasta 15).

- Los ocho clasificados para las Finales ATP protagonizan el 'Media Day' en Turín. Información de Carlos Expósito

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Mirra Andreeva (RUS)-Karolina Muchova (CZE) y Aryna Sabalenka (BLR)-Elena Svitolina (UKR).

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Redacción EFE Deportes    

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