ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 14:15

Alcaraz, Jódar, Zverev, Shelton, Fils, Medvedev, Cobolli y Tiafoe, en la alfombra azul

Imagen sin descripción

Turín (Italia), 13 nov (EFE).- Los ocho tenistas que disputarán las Finales ATP, entre ellos Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, desfilaron este viernes por la alfombra azul instalada en la emblemática Piazza San Carlo de Turín (Italia), donde fueron recibidos por una multitud de aficionados durante la presentación oficial del torneo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En el acto, que tuvo lugar dos días antes de que comience la competición con el partido entre Jódar y el número uno, Alexander Zverev, el domingo, también posaron para la fotografía oficial del torneo y firmaron camisetas y pelotas de tenis.

El evento, denominado 'Meet the Champions - Singles Player Celebration' y organizado por la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), reunió a Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils, Jodar, Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe, los ocho participantes en la conocida como Copa de Maestros.

La cita marcó el inicio de los actos de celebración de uno de los principales acontecimientos del calendario tenístico internacional, que se disputa en la ciudad italiana, y que cierra el circuito individual.

La iniciativa, impulsada por la FITP, ha incorporado una nueva instalación creada por la firma de diseño de automóviles Pininfarina, con la que se busca, según explicaron, reforzar el vínculo entre el tenis internacional y la ciudad de Turín.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar