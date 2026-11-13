Alcaraz, Jódar, Zverev, Shelton, Fils, Medvedev, Cobolli y Tiafoe, en la alfombra azul

En el acto, que tuvo lugar dos días antes de que comience la competición con el partido entre Jódar y el número uno, Alexander Zverev, el domingo, también posaron para la fotografía oficial del torneo y firmaron camisetas y pelotas de tenis.

El evento, denominado 'Meet the Champions - Singles Player Celebration' y organizado por la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), reunió a Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils, Jodar, Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe, los ocho participantes en la conocida como Copa de Maestros.

La cita marcó el inicio de los actos de celebración de uno de los principales acontecimientos del calendario tenístico internacional, que se disputa en la ciudad italiana, y que cierra el circuito individual.

La iniciativa, impulsada por la FITP, ha incorporado una nueva instalación creada por la firma de diseño de automóviles Pininfarina, con la que se busca, según explicaron, reforzar el vínculo entre el tenis internacional y la ciudad de Turín.