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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 15:35

Alcaraz: "Quizás vengamos en las mejores condiciones, sobre todo mentales"

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Turín (Italia), 13 nov (EFE).- Carlos Alcaraz afirmó este viernes que llega a las Finales ATP de Turín (Italia) "en las mejores condiciones, sobre todo mentales", y que pese a que "hubieron dudas de saber si iba a volver al cien por cien" tras su lesión, esas incógnitas se fueron "en el primer momento" que compitió.

Por EFE
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"No fue fácil, la verdad que no fue sencillo (...) No me lo esperaba porque hubieron dudas, de saber si iba a volver al cien por cien, si iba a poder volver a pegar la derecha como siempre, si lo iba a volver a notar en cuanto volviese a la competición de alto nivel. Y la verdad que esas dudas se fueron el primer momento en el que competí", recalcó el murciano ante la prensa española presente en la ciudad italiana, entre ellos EFE.

El tenista de El Palmar aseguró además que pese a haberse encontrado mal del estómago en la mañana de este viernes, motivo por el que se retiró en mitad de su entrenamiento con el italiano Flavio Cobolli, se encuentra "un poquito mejor".

"Ahora estamos un poquito mejor, cuidándonos, no comiendo cosas que no debo, aunque aquí en Italia es difícil, pero la verdad que estamos yendo mejor", bromeó.

Alcaraz agregó que cada año piensa "que es el año": "Pero este quizás por los resultados que he tenido en 'indoor', por cómo estamos entendiendo el juego en estas pistas, quizás vengamos en las mejores condiciones, sobre todo mentales".

El tenista subrayó que se encuentra "fresco" y con "muchas ganas de afrontar todas las dificultades", a dos días de que arranque el torneo que reúne a los ocho tenistas mejor clasificados del circuito. El español disputa su primer partido este lunes contra el estadounidense Frances Tiafoe.

"Siempre pensamos que hay que entrenar como se compite. Nosotros intentamos más que darle importancia al resultado de los entrenamientos, poner en práctica todo lo que vamos a intentar hacer de cara a un partido e intentar hacerlo nuestro, sentirnos cómodos con ello para luego que nos salga más fácil y más natural en el partido", concluyó.

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