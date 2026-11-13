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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 15:20

Alcaraz, sobre el reencuentro con Ferrero en Turín: "Tengo muchas ganas de volver a verlo"

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Turín (Italia), 13 nov (EFE).- Ben Shelton, que incorporará a Juan Carlos Ferrero a su equipo técnico a partir de la temporada 2027, estará acompañado estos días ya en Turín, en las Finales ATP, del preparador español antes de iniciar la pretemporada, y donde coincidirá con su expupilo Carlos Alcaraz, que reconoció sentirse "ilusionado" por ello.

Por EFE
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"Hemos venido para pasar unos días juntos en la pista, ya sabéis, antes de empezar oficialmente la preparación de pretemporada. Creo que habrá muchos más detalles y aspectos en los que trabajar una vez que comencemos", aseguró el tenista estadounidense, número cuatro del mundo, que disputará su primer partido en la Copa de Maestros el domingo ante el debutante Arthur Fils.

"La temporada está llegando a su fin y no queremos cambiar demasiadas cosas ahora, en el último torneo del año", agregó.

Shelton, que ganó cuatro títulos esta temporada, en Dallas, Múnich, Stuttgart y Canadá, además de su primera final de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, subrayó que "es fantástico contar con otra mente tenística que aporte sus ideas y opiniones".

"Especialmente en un torneo como este, en el que tienes que jugar a un nivel excepcional para ganar partidos y enfrentarte a los mejores de los mejores. Así que sí, ha sido muy bonito empezar de esta manera", concluyó.

Preguntado por ello en rueda de prensa, Alcaraz, quien fue pupilo de Ferrero durante ocho años, los más importantes en la carrera del murciano, reveló que será "un poco extraño".

"Hace muchísimo tiempo que no lo veo, pero estoy ilusionado y tengo muchas ganas de volver a verlo y hablar con él. Y, como dije en la entrevista cuando me preguntaron, creo que va a hacer un gran trabajo con Ben", mantuvo.

"Así que, como he dicho, tengo muchas ganas de tenerlo por aquí, de hablar con él, de trabajar juntos y, sinceramente, estoy muy, muy contento de que vaya a estar aquí después de tanto tiempo", concluyó ante los medios presentes en Turín, donde tendrá lugar el torneo que comienza este domingo.

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