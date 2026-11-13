Antonelli regala al presidente de Italia su casco firmado

Después de aparecer en la sede de Mercedes en Brackley (Reino Unido) con el pelo teñido con los colores de la bandera italiana -rojo, verde y blanco-, y de recibir una gran ovación del estadio Giuseppe Meazza, conocido como San Siro, en el duelo entre Italia y Francia, el boloñés fue recibido esta tarde por el jefe de Estado italiano.

El piloto, que se proclamó recientemente campeón del mundo de F1, convirtiéndose en el más joven de la historia y en el primer italiano en lograrlo desde Alberto Ascari, hace 73 años, asistió acompañado de su familia al Palacio del Quirinal, la residencia oficial del presidente en Roma.

El país italiano recibió con mucha ilusión a Antonelli, una de sus joyas actuales, a quien celebran durante estos días con diferentes eventos en varias ciudades de la nación.

Numerosos aficionados le recibieron a comienzos de la semana en su tierra natal, Bolonia, un trato que el propio piloto definió como "algo realmente enorme". "Necesito tiempo para asimilarlo", dijo.

Tras la gran acogida y después de celebrar el título con sus compatriotas, Antonelli pondrá rumbo, ya con el trofeo asegurado, a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará entre el 20 y el 22 de noviembre.