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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 10:35

Bouza, seleccionador de rugby, espera un partido "parejo" ante "un Chile muy frontal"

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Madrid, 13 nov (EFE).- El seleccionador español de rugby, el argentino Pablo Bouza, vaticinó un partido "parejo" ante un "Chile muy frontal" en el cruce de este sábado en el estadio Ontime Butarque de Leganés, en Madrid, correspondiente a la quinta jornada de la Copa de las Naciones.

Por EFE
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Los Leones, como se conoce a los españoles, vencieron a Uruguay (18-12) el sábado pasado en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid, donde este viernes entrenaron, y son terceros en el Grupo B de esta nueva competición que organiza World Rugby -la federación internacional- con el fin de que las selecciones preparen el Mundial de Australia 2027.

Una Copa del Mundo para la que España se ha clasificado por segunda vez en su historia después no conseguirlo en 27 años, desde Gales 1999.

Chile figura en el cuarto puesto del Grupo A y perdió (36-15) hace una semana contra Portugal, en Lisboa.

Tal y como marca la situación de chilenos y españoles en el ranking mundial, decimoctavos y decimosextos, respectivamente, Bouza destacó la igualdad de los dos quinces: "el que mejor tenga el día, será el que tenga más chance".

En una rueda de prensa, el técnico calificó a Los Cóndores -como se conoce a los sudamericanos- como un equipo "agresivo y muy frontal", con un estilo de juego similar al de Uruguay.

Para este encuentro, el argentino ha convocado por primera vez a Gauthier Maravat, segunda línea del Castres francés del Top14 (la primera categoría del rugby galo), del que destacó su papel en las touch -la disputa de los saques de banda-, aunque no estará en la alineación inicial.

El seleccionador ha cambiado la primera línea titular en la que figuran Hugo Pirlet, Álvaro García y Joel Merkler; en la segunda saldrán Ignacio Piñeiro y Antonio Suárez, mientras que la melé la cerrarán Gabri Vélez, Matts Foulds y Rapha Nieto.

En el eje serán titulares por primera vez juntos Estnislao Bay y Lucien Richardis, y la línea estará compuesta por Alberto Carmona, Alvar Gimeno, Iñaki Mateu, Martiniano Cian y John Wessel Bell.

Álvaro García, que será capitán mañana, abundó en la idea de la dureza y agresividad de los chilenos, y dijo que el estado del terreno de juego no fue excusa el pasado sábado en el Estadio Nacional de la Complutense, que estaba bastante mal, y tampoco mañana en Leganés.

Sobre el espíritu del grupo, tanto Bouza como García destacaron su fortaleza y pusieron de ejemplo la última jugada del encuentro contra Uruguay en el que España resistió sobre su línea de marca el último ataque uruguayo.

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