Brasil y Japón repiten su duelo mundialista con Ancelotti rodando a sus jóvenes

El encuentro se produce cuatro meses después de que Brasil derrotara a Japón por 2-1 en el Mundial de Estados Unidos, antes de caer en octavos ante Noruega.

Las dos selecciones se enfrentaron siete veces en total, dejando un saldo de seis victorias para la Canarinha y una sola para el combinado nipón, que llega a la cita después de ganar a Nueva Zelanda y empatar ante Ecuador en la última ventana de amistosos.

Por su parte, la pentacampeona del mundo pretende probar un plantel especialmente rejuvenecido tras vencer 4-0 a la India en Calcuta y de empatar 1-1 y ganar 4-2 a Australia en el mes de octubre.

Ancelotti dispone de 25 jugadores, pues Danilo fue baja por lesión y no tuvo sustituto, seis de ellos la "espina dorsal" de su proyecto después de un decepcionante desempeño en el Mundial: Vinícius Júnior, Raphinha, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos y Bruno Guimarães.

"Se trata de una etapa de transición para la selección nacional, un momento para que surjan nuevos jugadores, y ese es el trabajo que tenemos que hacer", declaró este viernes el seleccionador en una rueda de prensa.

En ese sentido, el cuarteto ofensivo del 4-2-3-1 de Ancelotti estará formado probablemente por los indiscutibles Vinícius y Raphinha, acompañados por los jovencísimos Estêvão, del Chelsea, actuando como enganche y Rayan, del Bournemouth, dirigiendo las operaciones en banda derecha.

Del otro lado, el seleccionador Hajime Moriyasu convocó a 28 jugadores, con el regreso de Takumi Minamino tras casi un año lesionado, el debut de Shio Fukuda y la vuelta de Tatsuhiro Sakamoto después de cinco años.

En su lista, el técnico nipón mantiene a piezas clave como el talentoso atacante de la Real Sociedad Takefusa Kubo, el central del Bayern de Múnich Hiroki Ito y el incisivo Ritsu Doan.

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda y Koki Ogawa.

Brasil: Pedro Morisco; Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Jair Cunha, Weasley; Andrey Santos, Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Vinícius Júnior; y Raphinha.

Horario: 18.15 hora local (10.15 GMT).