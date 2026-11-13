ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
31º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 10:35

Brasil y Japón repiten su duelo mundialista con Ancelotti rodando a sus jóvenes

Imagen sin descripción

São Paulo, 13 nov (EFE).- Brasil abrirá este sábado su ventana FIFA con un amistoso ante Japón, en Singapur, una revancha de la fase eliminatoria del Mundial 2026, en la que se impuso la Canarinha, y una nueva prueba para la renovación que Carlo Ancelotti pretende realizar en un equipo con 15 futbolistas menores de 23 años.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El encuentro se produce cuatro meses después de que Brasil derrotara a Japón por 2-1 en el Mundial de Estados Unidos, antes de caer en octavos ante Noruega.

Las dos selecciones se enfrentaron siete veces en total, dejando un saldo de seis victorias para la Canarinha y una sola para el combinado nipón, que llega a la cita después de ganar a Nueva Zelanda y empatar ante Ecuador en la última ventana de amistosos.

Por su parte, la pentacampeona del mundo pretende probar un plantel especialmente rejuvenecido tras vencer 4-0 a la India en Calcuta y de empatar 1-1 y ganar 4-2 a Australia en el mes de octubre.

Ancelotti dispone de 25 jugadores, pues Danilo fue baja por lesión y no tuvo sustituto, seis de ellos la "espina dorsal" de su proyecto después de un decepcionante desempeño en el Mundial: Vinícius Júnior, Raphinha, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos y Bruno Guimarães.

"Se trata de una etapa de transición para la selección nacional, un momento para que surjan nuevos jugadores, y ese es el trabajo que tenemos que hacer", declaró este viernes el seleccionador en una rueda de prensa.

En ese sentido, el cuarteto ofensivo del 4-2-3-1 de Ancelotti estará formado probablemente por los indiscutibles Vinícius y Raphinha, acompañados por los jovencísimos Estêvão, del Chelsea, actuando como enganche y Rayan, del Bournemouth, dirigiendo las operaciones en banda derecha.

Del otro lado, el seleccionador Hajime Moriyasu convocó a 28 jugadores, con el regreso de Takumi Minamino tras casi un año lesionado, el debut de Shio Fukuda y la vuelta de Tatsuhiro Sakamoto después de cinco años.

En su lista, el técnico nipón mantiene a piezas clave como el talentoso atacante de la Real Sociedad Takefusa Kubo, el central del Bayern de Múnich Hiroki Ito y el incisivo Ritsu Doan.

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda y Koki Ogawa.

Brasil: Pedro Morisco; Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Jair Cunha, Weasley; Andrey Santos, Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Vinícius Júnior; y Raphinha.

Horario: 18.15 hora local (10.15 GMT).

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
05
Nacionales
Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar