Dakar 2026 baja el telón tras hacer historia como el primer evento olímpico en África

El acto, de unos 40 minutos de duración y con vistas al Estadio Olímpico de Senegal en el fondo, arrancó con el izado de la bandera del país anfitrión y la interpretación del himno nacional, dando paso a la presentación musical de los atletas participantes y al desfile de los medallistas con las enseñas de sus respectivos países.

Como marca la tradición, la bandera de Senegal cerró el desfile tras una actuación histórica en casa: el país anfitrión nunca había ganado una medalla en una cita olímpica juvenil hasta esta edición, en la que conquistó doce metales, cinco de oro y siete de bronce.

La ceremonia incluyó un vídeo tributo y la subida al escenario de los voluntarios en agradecimiento por su labor durante los catorce días del evento, además de un espectáculo coreográfico de quince bailarines divididos en tres grupos de cinco bajo el lema "Somos campeones".

"Gracias a todos por estar aquí. No vamos a dar grandes discursos; esto es música y es una fiesta. Cada uno de ustedes se llevará a casa un trozo de llama, un pedazo de Senegal, un número de teléfono, una amistad", expresó el presidente del Comité Organizador de Dakar 2026 (COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye.

Por su parte, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry —primera mujer y primera persona africana en liderar el organismo tras asumir el cargo en junio de 2025—, agradeció los ocho años de trabajo del comité organizador, los voluntarios y los equipos.

"Todos ustedes han hecho historia olímpica al ser el primer evento celebrado en el continente africano. Espero que se sientan inspirados para salir a cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor. Son una inspiración para todos en sus hogares y en sus comunidades", señaló Coventry.

La clausura culminó con la extinción de la llama olímpica en la Plaza del Recuerdo Africano de Dakar, el mismo enclave al que el fuego había llegado semanas atrás procedente de Atenas.

Durante dos semanas, 2.700 deportistas de entre 14 y 17 años participaron en 73 pruebas masculinas, otras tantas femeninas y siete mixtas en 25 deportes con medalla, con el estreno de disciplinas como la lucha de playa, el remo costero o el wushu, y diez de exhibición.

Una de las novedades del evento celebrado en la capital senegalesa y su área metropolitana fue la participación con su uniforme y bandera de los deportistas rusos, terceros en el medallero, de acuerdo con la nueva doctrina del COI de levantar las restricciones tras la guerra de Ucrania de 2022.

La más laureada en Dakar 2026 fue la nadadora japonesa Mana Ishikawa, con cuatro oros individuales, la primera en conseguir esta cifra en una sola edición de los Juegos.

También cosechó en natación cuatro metales la china Chang Mohan, aunque en su caso fueron dos oros y dos platas.

Los deportistas africanos sumaron 74 medallas, 27 de ellas de oro, y superaron con creces las 56 de Buenos Aires en 2018.