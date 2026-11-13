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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 09:45

Eddy Merckx, de 81 años: "Sigo en rehabilitación, pero voy bastante bien"

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Bruselas, 13 nov (EFE).- La leyenda belga del ciclismo Eddy Merckx, de 81 años, aseguró este viernes que evoluciona favorablemente en su recuperación tras sufrir una fractura de cadera que le ha obligado a someterse a numerosas operaciones, y confió en poder volver pronto a montar en bicicleta de carretera.

Por EFE
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"No me puedo quejar. Sigo en rehabilitación, pero voy bastante bien (...). Sigo rehabilitándome dos veces por semana en Amberes y una vez en casa. Espero poder volver a montar en bicicleta de carretera pronto", declaró "El Caníbal" a la televisión flamenca VTM Nieuws.

El cinco veces ganador del Tour de Francia sufrió una fractura de cadera en diciembre de 2024 tras caerse mientras montaba en bici y desde entonces ha atravesado un largo proceso de recuperación, complicado por sucesivas intervenciones quirúrgicas.

Aunque todavía tiene dificultades para caminar, Merckx aseguró que aprecia avances en su estado físico.

"Ya noto la diferencia. Todo va mejor, y eso es importante", afirmó el exciclista durante la presentación en Herentals de una nueva edición de "La Cannibale", una iniciativa ciclista que busca facilitar que personas con discapacidad puedan afrontar el ascenso al mítico Mont Ventoux.

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