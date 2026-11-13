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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 06:30

Estados Unidos, México y Reino Unido, los mejores clientes de la NFL en Madrid

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Madrid, 13 nov (EFE).- El partido de la NFL entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons del Bernabéu dejó una gran variedad de asistencia internacional. Fuera de España, los países que más tickets adquirieron en la plataforma de compra y venta de entradas Viagogo fueron Estados Unidos, Reino Unido y México, según afirmó a EFE Bernat Graell, director de Asuntos Públicos de la Unión Europea (UE) de la compañía. Españoles, estadounidenses y británicos fueron las tres nacionalidades con más presencia en el estadio madrileño.

Por EFE
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Lo que más le sorprendió fue la cifra de quienes repiten. “Uno de cada diez espectadores que vinieron a ver algún partido de la NFL en Europa el año pasado han elegido repetir, pero han elegido repetir en Madrid”, afirmó.

Con sólo dos ediciones, la NFL en Madrid ya es la cuarta categoría de eventos deportivos más popular en la plataforma. Por delante sólo están el fútbol, la Fórmula 1 y el Mutua Madrid Open de tenis.

Ese tirón internacional encaja con la forma en que la liga distribuye sus entradas. Con el modelo Open Distribution, la empresa tiene acuerdos directos con entidades deportivas, entre ellas la propia NFL, para canalizar su inventario y llegar a más mercados. “La amplitud de miras y, sobre todo, la capacidad que tenemos de llegar a un público muy internacional, de todo el mundo, es algo que la NFL puede aprovechar para llegar a más gente”, explicó Graell.

Además del espectáculo sobre el césped, el partido dejó datos que muestran cómo compra entradas el público de los grandes eventos internacionales en Madrid.

Según la plataforma, el aficionado se decide tarde. En el segundo partido de la NFL en la capital española, muchos de sus usuarios esperaron hasta el último momento para comprar, casi hasta el pitido inicial o, mejor dicho, hasta el 'kickoff'. Los registros de la plataforma indican que el 41,3 % de las entradas se vendieron en los siete días previos al encuentro, contando el propio día del partido. Sólo esa jornada se vendió el 9,5 % del total.

Viagogo, la marca internacional de StubHub Holdings, forma parte junto a StubHub, Rebel Tickets, TicketSwap y Ticketmaster, entre otras, de las plataformas de reventa en línea más solicitadas en España. Y en la reventa siempre surge la misma pregunta, ¿quién decide cuánto cuesta una entrada?

En el caso del Falcons-Bengals, las entradas vendidas costaron de media 168,22 euros. Como aseguró Graell, ese precio no lo pone la plataforma. “Si te fijas en quién pone los precios del mercado, es el mercado primario. Nosotros nunca fijamos precios, nunca poseemos las entradas”, explicó a pie de campo.

Para muchos usuarios, lo que más cuenta en estas plataformas es poder comprar una entrada y revenderla sin complicaciones si surge un imprevisto.

La compañía se apoya en una encuesta de GAD3 sobre cómo se percibe el sector del 'ticketing' en España. Según ellos, el 41 % de los aficionados españoles elige estas plataformas por su flexibilidad. Además, siete de cada diez encuestados piden más competencia entre las empresas que venden entradas.

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