Jódar, ante su debut en las Finales ATP: "No tengo ninguna presión"

"Creo que ha sido un año en el que las cosas han ido todo muy rápido, jugando tantos torneos y viajando tanto, jugando con los mejores del mundo, al final no te da tiempo a asimilarlo. Yo creo que lo he llevado de la mejor manera posible", manifestó ante la prensa española en Turín, entre ellos EFE.

"Me tomo esta semana como una recompensa por todos los torneos y todos los puntos que he conseguido a lo largo del año y súper contento de poder estar aquí y compartir todos estos partidos con los mejores jugadores del mundo", agregó, después de hacer historia como el único jugador en la historia del tenis en clasificar a este torneo en su primer año como profesional.

El madrileño, una de las grandes novedades del torneo y el cuarto debutante, junto a Frances Tiafoe, Arthur Fils y Flavio Cobolli, subrayó que llega "físicamente bien".

"Es cierto que he jugado muchos partidos, pero bueno, eso ha sido gracias a los resultados y estoy muy contento por haber conseguido ese tipo de resultados", recalcó el deportista, que experimentó esta temporada una progresión vertiginosa tras ganar su primer título ATP en Marrakech, ser semifinalista en Barcelona y cuartofinalista en Madrid, Roma y Roland Garros, además de finalista en Shangai.

Jódar señaló que cuenta con "un grupo de personas alrededor" que quieren lo mejor para él: "Han estado conmigo desde que yo era pequeño y al final eso es con lo que me quedo", dijo.

"Estos dos últimos torneos yo creo que hay que tomárselo pues como un premio, ¿no? Por esta temporada que he tenido, tanto aquí en Turín en las Finales ATP como yo creo que la semana que viene en la Copa Davis. Son dos semanas muy especiales, que a todo jugador español le gustaría poder participar", concluyó.