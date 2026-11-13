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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 22:47

Kings y Queens, airosos en sus enfrentamientos por finales del Clausura

Arnett Moultrie escapa de la marca de Franco Benítez, para convertir la canasta, ante la mirada de Carlos Vallejos (6) y Sebastián Picton (11).
Arnett Moultrie escapa de la marca de Franco Benítez, para convertir la canasta, ante la mirada de Carlos Vallejos (6) y Sebastián Picton (11).

Tanto los Olimpia Kings versus San José, como las Queens de visita a Félix Pérez Cardozo, ganaron sus sendos partidos por la serie final del Torneo Clausura de las ligas masculina y femenina, respectivamente. Los Kings pusieron la serie 2-0 contra los santos y las Queens 1-0 en el choque contra las rojas de Villa Morra, quedando ambos a una victoria del título.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Los Kings se pusieron a una victoria del título al vencer por holgado margen a San José, por el score de 84-70, mientras las Queens se impusieron ajustadamente 72-70 frente a Félix Pérez, quedando también a un triunfo de alzarse con el cetro femenino en el Torneo Clausura de baloncesto 2026.

Lea más: Kings le ganan a San José

En la rama varonil, con Olimpia de local en el polideportivo de la Cooperativa de Capiatá, con un San José irreconocible salvo en el primer tramo del juego, los olimpistas aprovecharon para empezar a marcar gran diferencia desde el segundo cuarto, estirando 26 puntos en un determinado momento del partido.

Luego, los dirigidos por Juan Pablo Feliú fueron dosificando el juego hasta el marcador final de 84-70, dejando la serie 2-0, a un paso de conquistar el segundo torneo del 2026, cortando la posibilidad a San José de entrar en racha, dado que los “santos” ganaron el Apertura.

Los parciales fueron de 19-14, 26-13, 19-17 y 20-26.

El mayor encestador del juego fue Franco Benítez, en el cuadro albiceleste, con 23 puntos. Entre Kings hubo goleo parejo entre Édgar Riveros, y los americanos Quatarrius Wilson y Arnett Moultrie, todos con 15.

El siguiente juego será en el “León Coundou” del San José, el martes 17 de los corrientes, donde los anfitriones tienen la necesidad de sacar la victoria o despedirse del año sin el título del Clausura.

Queens se adelanta 1-0 a Félix Pérez

En el inicio de la serie final entre Félix Pérez y Olimpia Queens, las franjeadas iniciaron con triunfo de visita al “Efigenio González”, por el marcador de 72-70.

Los parciales fueron de 22-19, 24-11, 14-23 y 12-17.

Lea más: Primera pulseada entre FPC y Queens

La goleadora del encuentro fue la “roja” americana Kwanza Murray con 24 puntos, mientras en filas franjeadas sobresalió la capitana Paola Ferrari con 19.

La segunda final será el lunes, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, desde las 20:30.

De ser necesario un tercer partido, se disputará en Villa Morra el jueves 19, en el mismo horario.

Las Queens ganaron el Apertura, cortando una gran racha de Félix Pérez, que venían ganando los últimos cinco torneos, desde el 2021.

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