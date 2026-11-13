ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 14:10

Las entradas del Mundial Femenino de Brasil, en preventa el 1 de diciembre desde 5 dólares

Imagen sin descripción

São Paulo, 13 nov (EFE).- Las entradas para la Copa Mundial Femenina de 2027 en Brasil estarán disponibles a partir del próximo 1º de diciembre durante una preventa de ocho días en la que se podrán comprar abonos combinando entradas desde 30 reales brasileños (unos 5 dólares), según informó este viernes la FIFA.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante un acto en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, la organización anunció esta oportunidad para hacerse con localidades para el Mundial, que se celebrará entre junio y julio de 2027, y en la que se podrá elegir entre tres paquetes que incluyen varios partidos en función de cómo deseen vivir la competición.

"Brasil se está preparando para acoger una vez más el mejor fútbol del planeta", afirmó Sarai Bareman, directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA, que destacó que se trata de la primera vez que se celebra en Sudamérica la máxima competición femenina a nivel de selecciones.

Entre los días 1º y 8 de diciembre se podrá comprar, por orden de llegada en la web de la FIFA, el abono para seguir a la selección brasileña durante la fase de grupos por 205 reales (36 dólares).

Además, se podrá adquirir el abono de estadio, que selecciona todos los partidos hasta cuartos de final disputados en una única ciudad con un descuento del 27 % sobre el valor real de las entradas.

Por último, estará el abono personalizado, en el que se selecciona una combinación de encuentros que podrá incluir un solo partido de Brasil de la fase de grupos o una semifinal, además de otros dos partidos a gusto.

Para esta preventa, celebrada antes incluso de que se realice el sorteo de la fase de grupos el próximo 11 de diciembre, la FIFA recomienda a los interesados registrarse con antelación, ya que el lote de paquetes es limitado.

El proceso abrirá a partir de las 10:00 hora local (13:00 GMT) del martes 1º de diciembre y contará con opciones para configurar los paquetes desde 30 reales brasileños (unos 5 dólares) por partido.

También habrá disponibles entradas de accesibilidad, incluidas opciones para personas usuarias de silla de ruedas y asientos extragrandes.

Una vez que se celebre el sorteo y se confirme el calendario de partidos, incluidos los horarios, se abrirá un segundo periodo de venta exclusiva para titulares de tarjetas Visa.

Tras la preventa exclusiva, habrá otras dos fases de venta para todos los aficionados.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar