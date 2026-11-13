Los Juegos de Dakar concluyen sus competiciones con China al frente del medallero

Durante dos semanas, 2.700 deportistas de entre 14 y 18 años participaron en 73 pruebas masculinas, otras tantas femeninas y siete mixtas en 25 deportes con medalla, con el estreno de disciplinas como la lucha de playa, el remo costero o el wushu, y diez de exhibición.

China fue la dominadora, con 18 oros, ocho platas y siete bronces, mientras que Japón fue segunda, con un total de 28, y Rusia, tercera con catorce medallas, entre ellas, ocho oros.

Una de las novedades del evento celebrado en la capital senegalesa fue la participación de los deportistas rusos con su uniforme y bandera, de acuerdo con la nueva doctrina del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar las restricciones tras la guerra de Ucrania de 2022.

En los anteriores juegos juveniles, celebrados en Buenos Aires en 2018, fue Rusia la que obtuvo más medallas, con 59 preseas -29 oros-, seguida de China -18 oros y 36 en total- y Japón -15 oros y 39 en total-.

La deportista más laureada en Dakar 2026 fue la nadadora japonesa Mana Ishikawa, con cuatro oros individuales, la primera en conseguir esta cifra en una sola edición de los Juegos.

También cosechó en natación cuatro metales la china Chang Mohan, aunque en su caso fueron dos oros y dos platas.

Los deportistas africanos sumaron 74 medallas, 27 de ellas de oro, y superaron con creces las 56 de Buenos Aires.

Senegal conquistó su primera medalla de oro en unos juegos juveniles, para un total de doce, y Egipto fue cuarta en el medallero con doce metales, seis dorados.

El primer país latinoamericano fue Argentina, en el puesto 35, con seis medallas, de las que tres las obtuvo la nadadora, con un oro y dos bronces.

También subieron a lo más alto del podio en dos ocasiones la República Dominicana y Ecuador.