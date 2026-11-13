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13 de noviembre de 2026 - 09:30

Miss Universo presenta la nueva corona 'El Resplandor del Legado Eterno'

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San Juan, 13 nov (EFE).- La organización de Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) presentó oficialmente la nueva corona 'El Resplandor del Legado Eterno' que recibirá la ganadora del certamen de este año, diseñada especialmente para conmemorar el 75.º aniversario del evento que se llevará a cabo en Puerto Rico.

Por EFE
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"Esta corona es un tributo a nuestra historia, pero aun más importante, celebra a las mujeres que han llevado nuestro título, sus historias, su impacto global y las nuevas generaciones que continuarán con ese legado", expresó en un comunicado Ronald Day, CEO de Miss Universo Organization.

La pieza de alta joyería, creada por el reconocido diseñador George Wittels con la colaboración de Maison d’OR, una casa privada de alta joyería con sede en París, está elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3,150 diamantes de talla brillante.

Su diseño rinde homenaje a las mujeres que han formado parte de Miss Universo y simboliza la evolución del certamen a lo largo de siete décadas y media.

Uno de los elementos más distintivos de la corona son sus tres diamantes principales, que representan el pasado, presente y futuro de Miss Universe.

El diamante de la izquierda honra a las mujeres que durante 75 años han abierto caminos y dejado su huella en el certamen, mientras que el de la derecha celebra a quienes hoy continúan inspirando y transformando sus comunidades.

El diamante central, el más prominente de la pieza, simboliza el futuro y las nuevas generaciones de mujeres que continuarán construyendo el legado de Miss Universo.

Ubicado justo debajo de la emblemática estrella de la organización, representa la unión entre su trayectoria y la nueva era del certamen.

La presentación se celebró en 'The Miss Universe Experience', ubicado en Plaza Las Américas, un centro comercial de San Juan, y contó con la participación de invitadas especiales que han formado parte de la trayectoria del certamen, así como de las delegadas oficiales de esta edición.

"Queríamos conmemorar nuestro aniversario con una pieza que honre nuestra trayectoria y la nueva era de Miss Universo", añadió Day.

La nueva corona fue revelada en un espacio que exhibe otras 18 coronas emblemáticas, junto a recuerdos y piezas memorables de distintas ediciones de Miss Universo.

La exhibición, que ya ha recibido más de 27,700 visitantes, continúa abierta al público de manera gratuita como parte de las celebraciones del 75.º aniversario.

'El Resplandor del Legado Eterno' será entregada a la nueva Miss Universe durante la gran final del certamen, que se celebrará el próximo martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La edición del aniversario de diamante reúne a más de 100 delegadas de distintas partes del mundo y cuenta con un amplio calendario de actividades que celebran la historia, diversidad y alcance internacional de Miss Universe.

Puerto Rico acogerá la edición 75 del certamen de belleza, lo que generará más de 1.100 empleos temporales, entre directos e indirectos, según aseguró el año pasado la gobernadora del archipiélago, Jennifer González.

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