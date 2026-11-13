ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
36º
Ahora
ver más
36º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
31º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 13:25

Ronaldinho aterriza en Italia para preparar su regreso al fútbol

Imagen sin descripción

Roma, 13 nov (EFE).- El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho llegó este viernes a Italia para preparar su regreso a los terrenos de juego con el Ravena, equipo de la Serie C italiana, con el que podría disputar el próximo domingo el derbi frente al Forli.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El brasileño, de 46 años, aterrizó en el aeropuerto de Forlì (norte de Italia), donde fue recibido por el presidente del club, Ignazio Cipriani, con quien mantiene una buena relación.

El entrenador del conjunto italiano, Andrea Mandorlini, avanzó que el exinternacional brasileño podría disputar alrededor de media hora en el encuentro, aunque todavía no ha confirmado en qué posición jugará y si saldrá desde el once inicial o desde el banquillo.

Ronaldinho tiene previsto realizar este sábado su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, después de una sesión individual programada para este viernes, según adelantaron medios locales.

El encuentro supondría el regreso de Ronaldinho a la competición oficial, once años después de disputar su último partido profesional, tras cerrar su etapa en el Fluminense en 2015

Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho, fue uno de los grandes referentes del fútbol brasileño y mundial. Se proclamó campeón del mundo con Brasil en 2002, conquistó el Balón de Oro en 2005 y fue elegido en dos ocasiones mejor jugador del mundo por la FIFA.

Durante su carrera militó en clubes como Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona y Milan, además de Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense.

Su etapa más brillante llegó en el Barcelona, con el que ganó dos ligas españolas y una Liga de Campeones. Su fútbol le convirtió en uno de los jugadores más reconocidos de su generación.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar