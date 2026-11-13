Ronaldinho aterriza en Italia para preparar su regreso al fútbol

El brasileño, de 46 años, aterrizó en el aeropuerto de Forlì (norte de Italia), donde fue recibido por el presidente del club, Ignazio Cipriani, con quien mantiene una buena relación.

El entrenador del conjunto italiano, Andrea Mandorlini, avanzó que el exinternacional brasileño podría disputar alrededor de media hora en el encuentro, aunque todavía no ha confirmado en qué posición jugará y si saldrá desde el once inicial o desde el banquillo.

Ronaldinho tiene previsto realizar este sábado su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, después de una sesión individual programada para este viernes, según adelantaron medios locales.

El encuentro supondría el regreso de Ronaldinho a la competición oficial, once años después de disputar su último partido profesional, tras cerrar su etapa en el Fluminense en 2015

Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho, fue uno de los grandes referentes del fútbol brasileño y mundial. Se proclamó campeón del mundo con Brasil en 2002, conquistó el Balón de Oro en 2005 y fue elegido en dos ocasiones mejor jugador del mundo por la FIFA.

Durante su carrera militó en clubes como Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona y Milan, además de Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense.

Su etapa más brillante llegó en el Barcelona, con el que ganó dos ligas españolas y una Liga de Campeones. Su fútbol le convirtió en uno de los jugadores más reconocidos de su generación.