Viernes, 13 de noviembre de 2026

- También se juegan los amistosos Ecuador-Costa Rica, en Quito; Perú-Bolivia, en Lima; Singapur-Paraguay, en Kallang y Colombia-Chile, en Cali.

Redacción deportes. Países Bajos recibe a Grecia y Serbia a Alemania en los choques más destacados de una nueva jornada de la Liga de Naciones en la que también se juegan este viernes los partidos Moldavia-Kazajistán, Escocia-Macedonia del Norte, Eslovenia-Suiza, Andorra-Gibraltar, Liechtenstein-Azerbaiyán, Eslovaquia-Islas Feroe, Bulgaria-Islandia y Luxemburgo-Estonia.

Londres. El Manchester United anunció oficialmente el fichaje para los dos próximas temporadas y media de de su nuevo entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, que tenía contrato con la selección de Estados Unidos hasta 2030, pero que ha optado por volver a la Premier League y sustituir en el cargo a Michael Carrick, despedido tras el peor arranque de curso en cuarenta años.

- Además se ha enviado un análisis sobre la situación del clubque se encuentra Pochettino: antepenúltimo clasificado, con un triunfo en diez partidos de Premier League y que en Liga de Campeones suma solo seis puntos de doce, en su peor arranque de temporada en cuarenta años.

Turín (Italia). Los ocho clasificados para las Finales ATP, entre ellos los números uno y tres del mundo, el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, respectivamente, protagonizan este viernes el Día de Medios en Turín, una jornada en la que atenderán a los medios de comunicación en la antesala del inicio de la competición que reúne a los tenistas más en forma del circuito

Redacción deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka disputará la segunda plaza del Grupo 2 de las Finales WTA este viernes contra la ucraniana Elina Svitolina, pues ambas suman una victoria y una derrota, mientras que la rusa Mirra Andreeva, ganadora del Grupo 2, se medirá con la checa Karolina Muchova, quien quedó fuera de la pugna por las semifinales del torneo que se juega en las canchas de Indian Wells (California, Estados Unidos).

Roma. Hace siete años, el Como jugaba la Serie D, cuarta división italiana. Una meteórica transformación, impulsada por la inversión de los hermanos indonesios Hartono, la presidencia de Mirwan Suwarso y por la visión de Cesc Fàbregas, que le ha llevado a firmar la goleada a domicilio más abultada en la historia de la Liga de Campeones (1-9) contra el Lens. ¿Cómo ha sido posible semejante metamorfosis? Por Carlos Expósito

Toronto (Canadá). El mercado legal de apuestas deportivas en Canadá y Estados Unidos, país donde pasó de mover 57.000 millones de dólares en 2021 a casi 167.000 millones en 2025, una expansión que está transformando el negocio del deporte en Norteamérica y que tiene entre sus protagonistas a los hombres jóvenes, cada vez más expuestos a problemas financieros y de salud mental. Por Julio César Rivas

- NBA: Indiana Pacers-New York Knicks y Orlando Magic-Milwaukee Bucks (00.00 GMT), Chicago Bulls-Atlanta Hawks, Miami Heat-Cleveland Cavaliers y New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies (01.00 GMT del sábado) Houston Rockets-Utah Jazz (01.30 GMT) San Antonio Spurs-Golden State Warriors (02.30 GMT), Sacramento Kings-Portland Trail Blazers (03.00 GMT) y Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder (03.30 GMT).

- Euroliga. 10ª jornada: Panathinaikos-Barça.

- Amistosos Argentina-Uruguay (23.00 GMT), Perú-Bolivia (1.00 GMT del sábado), Emiratos Árabes-Honduras (14.15 GMT), Singapur-Paraguay (12.00 GMT), Colombia-Chile (00.00 GMT), Ecuador-Costa Rica (00.00 GMT). (FOTO)

- Liga de Naciones CONCACAF: Puerto Rico-Dominica, Montserrat-Nicaragua y Guatemala-Canadá (01.00 GMT del sábado). (FOTO)

- Liga de Naciones. Crónicas de los partidos Países Bajos-Grecia y Serbia-Alemania.

. También se juegan los partidos: Moldavia-Kazajistán, Escocia-Macedonia del Norte, Eslovenia-Suiza, Andorra-Gibraltar, Liechtenstein-Azerbaiyán, Eslovaquia-Islas Feroe, Bulgaria-Islandia y Luxemburgo-Estonia.

- Final del DP World Tour, en los Jumeirah Golf Estates de Dubái (hasta 15).

- Los ocho clasificados para las Finales ATP protagonizan el 'Media Day' en Turín. Por Carlos Expósito (FOTO) (VíDEO)

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Mirra Andreeva (RUS)-Karolina Muchova (CZE) y Aryna Sabalenka (BLR)-Elena Svitolina (UKR).

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Redacción EFE Deportes

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