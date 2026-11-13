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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 07:45

Yomif Kejelcha no correrá el Maratón de Valencia por una lesión

Imagen sin descripción

Valencia (España), 13 nov (EFE).- El atleta etíope Yomif Kejelcha, actual récord del mundo de medio maratón y segundo hombre más rápido de la historia en maratón, no estará en la línea de salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich el próximo 6 de diciembre debido a una lesión, según anunció la organización este viernes.

Por EFE
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“A veces el deporte es así. Necesito parar ahora, recuperarme bien y trabajar duro para estar de vuelta en la línea de salida pronto”, señaló el atleta en el comunicado publicado por la prueba española.

La organización lamentó la baja del que era uno de los grandes candidatos a ganar la prueba y batir el récord del mundo tras su gran debut en la distancia, en el Maratón de Londres de 2026, con una marca de 1h59:41.

Desde la Organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich desearon a Yomif “una pronta recuperación” y esperaron poder contar con su presencia en otra edición.

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