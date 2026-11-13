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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 16:15

Zverev: "No pienso en Alcaraz por el momento"

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Turín (Italia), 13 nov (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, aseguró este viernes que no piensa en un duelo con Carlos Alcaraz en las Finales ATP "por el momento", y que su "principal objetivo" es su primer partido contra Rafael Jódar.

Por EFE
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"Carlos ha estado excepcional desde su regreso y ha estado jugando un tenis extraordinario", dijo en rueda de prensa desde Turín (Italia), donde se disputa la competición, al agregar que aún no piensa en un supuesto partido contra él en semifinales o en la final.

"Mi principal objetivo es mi primer partido contra Rafa, después contra uno de estos dos caballeros (en referencia a Ben Shelton o Arthur Fils) y, a partir de ahí, ya veremos cómo se desarrollan las cosas", subrayó.

Zverev, clasificado por novena vez en un torneo que conquistó en dos ocasiones (2018 y 2021), se mostró "muy contento" de estar de vuelta.

"Independientemente de las veces que hayas disputado este torneo, siempre es un honor increíble estar entre los ocho mejores jugadores del mundo", aseveró.

"Es un honor enorme. Nunca doy por hecho el privilegio de estar aquí. Es increíble poder sentarme junto a estos grandes competidores, contra los que me enfrentaré a lo largo de la próxima semana. Estoy simplemente muy feliz de estar aquí", reiteró uno de los favoritos a hacerse con la Copa de Maestros.

Zverev inaugura el torneo este domingo a partir de las 14.00 hora CET (-1 GMT) contra Jódar, debutante y primer tenista en la historia en clasificar a este prestigioso torneo en su primer año como profesional.

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