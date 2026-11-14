Alcaraz busca una corona pendiente, Zverev su tercer título y Jódar se estrena en Turín

La competición que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, que se disputará hasta el 22 de noviembre, cierra la temporada del circuito masculino individual y mide a Zverev, Alcaraz, Ben Shelton y Daniil Medvedev con los debutantes Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Jódar y la baja de Sinner por lesión.

Se juega en pista dura cubierta, con un formato clásico de fase de grupos y posterior cruce de semifinales entre los dos primeros de cada grupo.

Desde 2015, cuando clasificaron Rafael Nadal y David Ferrer, no hay presencia española por partida doble en la competición, hasta este año. Alcaraz y Jódar toman las riendas de la Armada española, uno como favorito y otro como posible sorpresa y revelación, tal cual ha demostrado durante la temporada.

El murciano, que llega como número 3 después de una temporada que comenzó con la conquista del Abierto de Australia y del Torneo de Doha, pero marcada por los cuatro meses de baja por lesión en la muñeca, afronta su cuarta participación y fue finalista en 2025, cuando perdió el título ante Sinner.

Llega disparado y con confianza en pista cubierta tras ganar el Masters 1000 de París, que añadió a sus títulos previos en Tokio y Viena, y con una racha de diez victorias consecutivas. En Turín tiene una cuenta pendiente. Fue semifinalista en 2023, no superó la fase de grupos en 2024 y perdió la final en 2025.

Se enfrentará, dentro del Grupo Ivan Lendl, a Medvedev, el anfitrión Cobolli y Tiafoe.

Por su parte, Jódar es una de las grandes sorpresas en esta edición. Con 20 años, disputa sus primeras Finales ATP tras una progresión vertiginosa y un ascenso meteórico.

Hace un año estaba muy lejos de este escenario y ahora cierra como uno de los ocho mejores, convirtiéndose en el primer tenista en la historia en clasificarse a la Copa de Maestros en su primer año como profesional.

Ha ganado su primer título ATP en Marrakech y ha sido semifinalista en Barcelona y cuartofinalista en Madrid, Roma y Roland Garros, además de finalista en Shanghái.

El madrileño está encuadrado en el Grupo John McEnroe, a priori el más duro, con Zverev, Shelton y Fils como rivales. El alemán, ganador de dos Grand Slams este año -Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos- es el rival a batir.

Zverev llega como número uno del mundo, líder natural del torneo y con la experiencia de saber lo que es ganar el trofeo, pues lo ganó en 2018 y 2021. Esta será su novena participación, en una temporada en la que ha conquistado los dos Grand Slams de su carrera y en la que su destreza en pistas duras cubiertas podría hacerle partir con ventaja.

Shelton, que ha incorporado a Juan Carlos Ferrero en su equipo técnico para la próxima temporada, es otro de los nombres fuertes. Se clasificó pronto, llega tras ser finalista en París y ha firmado una temporada de salto definitivo: cuatro títulos, en Dallas, Múnich, Stuttgart y Canadá, además de su primera final de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, donde perdió ante Zverev.

Ya jugó las Finales ATP el año pasado, aunque entonces perdió sus tres partidos. En esta ocasión aterriza con mucho más peso competitivo.

Por su parte, Cobolli jugará en casa y será el único italiano del cuadro tras la ausencia de Sinner. Es el sexto transalpino de la historia en clasificarse en individuales tras firmar la mejor temporada de su carrera, con título en Acapulco, finales en Múnich y Roland Garros, cuartos de Wimbledon y semifinales en Cincinnati.

Fils llega como debutante, segundo más joven del cuadro con 22 años, y como una de las irrupciones del año. Empezó la temporada fuera del top 40 y la cierra instalado en la primera línea. Ha ganado en Barcelona y Cincinnati, y entra en Turín con la etiqueta de jugador incómodo, agresivo y en claro crecimiento.

El estadounidense Tiafoe también debuta en el torneo. Está en el grupo de Alcaraz y abre precisamente frente al español el lunes a partir de las 14.00 hora CET (-1 GMT), un día después que su compatriota Rafa Jódar que se estrenará el domingo contra el número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, a la misma hora.

Los primeros favoritos y vigentes campeones en dobles son Harri Heliövaara y Henry Patten, situados en el grupo Todd Woodbridge junto a Marcelo Arévalo y Mate Pavić, Théo Arribagé y Albano Olivetti, y Orlando Luz y Rafael Matos.

En el otro lado, el grupo Mark Woodforde reúne a Marcel Granollers y Horacio Zeballos, Christian Harrison y Neal Skupski, Simone Bolelli y Andrea Vavassori, y Kevin Krawietz y Tim Pütz, ganadores en 2024.

Heliövaara y Patten llegan como cabezas de serie número uno, defensores del título y con el aval de haber ganado las Finales ATP en 2025.

En el grupo Mark Woodforde, la atención vuelve a pasar por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, que disputan su séptima participación en las Finales ATP como pareja y su mejor resultado conjunto en el torneo fue la final de 2023. Granollers ya sabe lo que es ganar este campeonato, aunque lo hizo en 2012 junto a Marc López.

Son los terceros cabezas de serie y quedaron emparejados en un grupo exigente, pero evitaron de salida a Heliövaara y Patten. España conquistó el título con Juan Gisbert y Manuel Orantes en 1975, con Marcel Granollers y Marc López en 2012 y con Fernando Verdasco y David Marrero en 2013.