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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 19:05

Exa Ysaty se queda con el quinto puesto de la Libertadores

Exa Ysaty culminó en el quinto lugar de la Copa Libertadores Femenina de futsal.
Exa Ysaty culminó en el quinto lugar de la Copa Libertadores Femenina de futsal.

Exa Ysaty cerró su participación en la Copa Libertadores de Futsal Femenina 2026 con una victoria por 2-1 sobre Víctor Muriel de Bolivia, en el partido por la definición del quinto lugar.

Por ABC Color
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Exa Ysaty terminó su recorrido en la Copa Libertadores de Futsal Femenina 2026 con una victoria. El representante paraguayo superó por 2-1 a Víctor Muriel de Bolivia y se adjudicó el quinto puesto de la competencia continental.

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El equipo nacional cerró así su participación con un resultado positivo, luego de una fase de grupos en la que alternó buenas actuaciones con algunos tropiezos que le impidieron avanzar a las semifinales.

En su estreno, Exa Ysaty comenzó con el pie derecho al derrotar por 4-2 a Llaneros de Colombia. Posteriormente, igualó 1-1 frente a Universidad de Chile, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo B.

En su siguiente presentación, el conjunto paraguayo sufrió una ajustada derrota por 2-1 ante La Unión de Ecuador y, en el cierre de la fase de grupos, cayó por 5-0 frente a Stein Cascavel de Brasil, resultado que lo dejó fuera de la lucha por el título.

De esta manera, Exa Ysaty culminó su campaña continental con dos victorias, un empate y dos derrotas, asegurando la quinta posición del certamen tras imponerse en el último compromiso ante el representante boliviano.

Síntesis

Libertadores Femenina Futsal 2026 - Quinto Puesto

Victor Muriel 1-Exa Ysaty 2

Estadio: Ferro Carril Oeste, Buenos Aires - Argentina. Árbitra principal: Mercedes Guzmán (PER). Árbitra Auxiliar: Ingrid Rodríguez (PER). Tercera árbitra: Paula López (URU). Cuarta árbitra: Aldana Arrieta (ARG). Cronometrista: Malena Ríos (URU).

Víctor Muriel: Paula Valencia; Dayana Giménez, Fanny Rodríguez, Briseyda Orellana y María Gálvez. Alternaron: Verónica Villegas, Karen Ramírez, Janeth Gutiérrez, Noemí Gutiérrez, Alexandra Montalvo, Melany Apaza, Jheyli Maldonado, Nicole Jiménez y Marina Muriel. D.T.: Alejandro Muriel.

Exa Ysaty: Vanessa Da Veiga; Rosa Aquino, Susana Martínez, Damia Cortaza y Liz Karina Sosa. Alternaron: Andrea Galeano, Yamila Corvalán, Joana Galeano, Ramona Martínez, Liz Peña, Karen Ruiz Díaz y Milena Cuevas. D.T.: Luciano Aquino.

Goles: Víctor Muriel: 18’30” ST Dayana Giménez. Exa Ysaty: 2’40” ST y 5’ ST Liz Peña, el primero de penal. Amonestadas: No hubo.

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