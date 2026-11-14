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Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 18:51

Minerva Montiel se ubica entre las 25 mejores boxeadoras del mundo

Minerva Montiel Mereles (29 años), entre las mejores del mundo.
Minerva Montiel Mereles (29 años), entre las mejores del mundo.

La pugilista paraguaya Minerva Magalí Montiel figura en el puesto 25 del ranking mundial de la categoría hasta 57 kilogramos, entre 43 competidoras, y vuelve a posicionar al boxeo nacional en la élite internacional.

Por ABC Color
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La boxeadora paraguaya Minerva Montiel alcanzó un nuevo hito en su carrera deportiva al ubicarse oficialmente entre las 25 mejores del mundo en la categoría de hasta 57 kilogramos. La representante del Team Paraguay aparece en el puesto 25 del ranking mundial, con 150 puntos, en un escalafón que reúne a 43 atletas de la división.

Lea más: El Team Paraguay y su paso que marcó historia en Dakar 2026

Montiel celebró este importante reconocimiento a través de sus redes sociales, donde expresó su orgullo por seguir llevando en alto la bandera paraguaya. “¡A seguir haciendo historia y dejando en alto nuestra bandera!”, publicó la pugilista tras conocerse su ubicación entre las mejores exponentes de la categoría.

El posicionamiento internacional es el resultado de una temporada con importantes actuaciones en el ámbito competitivo. Durante los Juegos Odesur de Santa Fe 2026, la paraguaya conquistó la medalla de bronce, mientras que en octubre alcanzó los cuartos de final del Campeonato Continental de Boxeo, disputado en Puebla, México.

No es la primera vez que Montiel consigue instalarse entre las mejores del planeta. Anteriormente, llegó a ocupar el noveno lugar del escalafón mundial de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), en la división élite de 54 a 57 kilogramos.

Con este nuevo reconocimiento, Minerva continúa consolidando su presencia en el escenario internacional y alimenta las expectativas del boxeo paraguayo de cara a los próximos desafíos, con la mirada puesta en las competencias clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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