Minerva Montiel se ubica entre las 25 mejores boxeadoras del mundo

La boxeadora paraguaya Minerva Montiel alcanzó un nuevo hito en su carrera deportiva al ubicarse oficialmente entre las 25 mejores del mundo en la categoría de hasta 57 kilogramos. La representante del Team Paraguay aparece en el puesto 25 del ranking mundial, con 150 puntos, en un escalafón que reúne a 43 atletas de la división.

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Montiel celebró este importante reconocimiento a través de sus redes sociales, donde expresó su orgullo por seguir llevando en alto la bandera paraguaya. “¡A seguir haciendo historia y dejando en alto nuestra bandera!”, publicó la pugilista tras conocerse su ubicación entre las mejores exponentes de la categoría.

El posicionamiento internacional es el resultado de una temporada con importantes actuaciones en el ámbito competitivo. Durante los Juegos Odesur de Santa Fe 2026, la paraguaya conquistó la medalla de bronce, mientras que en octubre alcanzó los cuartos de final del Campeonato Continental de Boxeo, disputado en Puebla, México.

No es la primera vez que Montiel consigue instalarse entre las mejores del planeta. Anteriormente, llegó a ocupar el noveno lugar del escalafón mundial de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), en la división élite de 54 a 57 kilogramos.

Con este nuevo reconocimiento, Minerva continúa consolidando su presencia en el escenario internacional y alimenta las expectativas del boxeo paraguayo de cara a los próximos desafíos, con la mirada puesta en las competencias clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.