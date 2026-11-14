Fritz consigue en Estocolmo el 12º título de su carrera

La victoria de Taylor Fritz sobre Thiago Agustín Tirante en Suecia fue por 6-2, 4-6 y 7-6 (3), en un partido en el que el norteamericano sufrió durante dos horas y cuarto de partido para conseguir su duodécimo título en el circuito ATP.

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El #10 del mundo y primer cabeza de serie del torneo se adjudicó el primer set por 6-2, pero el argentino, que disputó su primera final, mantuvo el nivel competitivo del partido y se llevó el segundo por 6-4.

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Taylor Fritz, que ejercerá de segundo suplente en Turín, conquista el 250 de Estocolmo, último torneo regular de la temporada.

Segundo🏆 del año para el estadounidense y 12⁰ total.

Cuatro temporadas consecutivas ganando dos torneos. pic.twitter.com/chKVArMdtq — Alejandro Pérez (@aperezgom) November 14, 2026

Fritz partió como favorito del torneo ante Tirante, #51 del ránking ATP, que afrontó la primera final de su carrera en el circuito profesional y quería convertirse así en el tercer tenista argentino en conquistar el torneo sueco, después de Juan Martín del Potro en 2016 y 2017 y David Nalbandian en 2008.

El enfrentamiento supuso el segundo cara a cara entre ambos, después de que Tirante se impusiera a Fritz en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal por 7-5 y 6-3 el pasado mes de agosto.

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En la primera manga, Fritz impuso su superioridad y aprovechó los ocho errores que tuvo el argentino y respondió con solvencia para adjudicarse el primer set por 6-2.

Sin embargo, el partido cambió en el segundo juego cuando Tirante elevó su nivel, comenzó a jugar con mayor soltura y aprovechó los errores del rival. El encuentro se igualó en el marcador 4-4 y finalmente, el argentino confirmó su reacción, apoyado en sus golpes de derecha, y se llevó el segundo set por 6-4.

La última manga fue el reflejo de lo que fue el partido: un tira y afloja constante entre ambos. El norteamericano intentó controlar el juego, pero el número 51 no le dejó y forzó el 6-6 para llevar el partido al ‘tie-break’.

Tirante tuvo opciones de dar la sorpresa, pero cuatro errores de pérdida de bolas le acabaron pesando ante la experiencia de Fritz que supo aprovechar sus oportunidades y cerrar el partido por 7-6 (3).

De esta forma, Taylor Fritz consiguió su segunda victoria de la temporada, la primera fue ante Jódar en el ATP 500 de Washington, y se estrena con su primer título en pista cubierta, un título que se le había resistido. Tirante, por su parte, luchó hasta el final y dio la cara en su primera final ante un gran rival.