ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Polideportivo
14 de noviembre de 2026 - 11:37

Los Pumas ganan de remontada contra Italia

Los Pumas vencieron de remontada a Italia en Génova.
Los Pumas vencieron de remontada a Italia en Génova.Los Pumas

Argentina sufrió en su visita a Italia, pero acabó imponiéndose por 19-14 al equipo entrenado por un exintegrante de Los Pumas, Gonzalo Quesada, en la quinta ronda del Campeonato de Naciones, el sábado en Génova.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los locales comenzaron fuertes y abrieron rápidamente el marcador con el try del wing Monty Ioane, que logró su 21º ensayo con la camiseta azzurri (7-0, minuto 4).

Lea más: Finales ATP: Carlos Alcaraz busca una corona pendiente

En este duelo entre dos equipos faltos de confianza, salpicado de imprecisiones y errores (31 faltas señaladas, cuatro tarjetas amarillas), muy lejos del nivel ofrecido el viernes por Francia y Sudáfrica (21-19 para los galos), los italianos no supieron aprovechar las dificultades de Argentina, sobre todo en los rucks, pese a ser habitualmente una de sus fortalezas.

Tras rozar el KO, Los Pumas, que se quedaron con 14 jugadores tras la expulsión de su apertura Tomás Albornoz, acabaron reaccionando.

En un maul, el talonador Bautista Bernasconi logró el empate justo antes del descanso (7-7, 38’) . Los Pumas, aún dubitativos y nerviosos, se pusieron por delante con dos tries en cinco minutos (54’, 59’), para tomar una ventaja de 19-7 que parecía asegurarles la segunda victoria en este Campeonato de Naciones.

Lastrados por sus errores y reducidos a trece jugadores, los argentinos concedieron un try de castigo que igualó de nuevo la contienda (19-14, 64’) , aunque terminaron por imponerse.

A un año del próximo Mundial, la Nazionale, que no vence a Argentina desde 2007, encadenó su sexta derrota consecutiva, la peor racha desde la llegada de Quesada tras el Mundial 2023.

Los Pumas acabarán su participación en la primera fase del Campeonato de Naciones la próxima semana en Francia.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Del meme a la realidad: Las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
04
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
05
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más

Te puede interesar