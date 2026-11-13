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Polideportivo
13 de noviembre de 2026 - 17:05

El Team Paraguay y su paso que marcó historia en Dakar 2026

El paraguayo Marko Gabriel Kaethler (17) hizo historia para el país con la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.
El paraguayo Marko Gabriel Kaethler (17) hizo historia para el país con la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.

El Team Paraguay cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de oro, conquistada por Marko Kaethler en lanzamiento de jabalina. La delegación nacional también tuvo presencia en otras siete disciplinas, en una edición histórica por ser la primera cita olímpica celebrada en territorio africano.

Por David Rolón
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Paraguay culminó su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con Marko Kaethler como principal protagonista. El atleta nacional conquistó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina, con una marca de 73,49 metros, resultado que permitió a nuestro país ubicarse en el puesto 54 del medallero general.

Lea más: Dakar 2026 bajó el telón y marcó un hito para el olimpismo africano

La presea dorada fue el punto más alto de una delegación paraguaya que compitió en ocho disciplinas y que tuvo presencia en diferentes escenarios durante las dos semanas de competencia en Senegal.

En taekwondo, Betania Medina alcanzó el quinto puesto en la categoría -49 kilogramos. La paraguaya llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que cayó por 2-0 frente a la australiana Mackenzie MacDonald.

La paraguaya Betania Medina compitió en Dakar 2026.
La paraguaya Betania Medina compitió en Dakar 2026.

Por su parte, el vóley playa femenino, integrado por Estefanía Gómez y Sofía Martínez, logró meterse entre las diez mejores duplas del certamen. Las compatriotas superaron la fase de grupos y alcanzaron los octavos de final, donde se despidieron tras caer por 2-0 ante Italia.

Estefanía Gómez y Sofía Martínez, pese a la derrota ante China, avanzan en Dakar 2026.
Estefanía Gómez y Sofía Martínez en Dakar 2026.

En esgrima, Jimena Cabrera compitió en sable individual femenino. Luego de finalizar sexta en el Pool 1, con una victoria y cinco derrotas, avanzó a los octavos de final, donde quedó eliminada frente a la chilena Sofía Bossay.

La paraguaya Jimena Valentina Cabrera Villamayor fue la última en entrar en acción con el Team Paraguay con destacada actuación en esgrima.
La paraguaya Jimena Valentina Cabrera Villamayor fue la última en entrar en acción con el Team Paraguay con destacada actuación en esgrima.

En ciclismo, María Paz Rosetti completó los 59,5 kilómetros de la prueba de ruta femenina y finalizó en el puesto 37 entre 41 competidoras en la modalidad contrarreloj.

La paraguaya María Paz Rosetti tuvo un gran despliegue en la modalidad contrarreloj en Dakar, Senegal.
La paraguaya María Paz Rosetti tuvo un gran despliegue en la modalidad contrarreloj en Dakar, Senegal.

Presencia en otras disciplinas

El Team Paraguay también tuvo representantes en futsal FIFA masculino, natación y remo coastal.

La selección paraguaya de futsal FIFA.
La selección paraguaya de futsal FIFA.

En futsal, la selección nacional estuvo integrada por Leonardo Acuña, Agustín Barreto, Facundo Borderone, Julio Cáceres, Octavio Cáceres, Rafael Krutzmann, Mauro Mora, José Luis Morínigo, Juan Rambo y Oliver Sandoval.

La Albirroja quedó fuera en la fase de grupos al registrar un triunfo (9-2 ante Islas Salomón) y dos derrotas (6-3 ante Marruecos y 2-0 frente a Portugal).

La paraguaya Cristhiane Añasco.
La paraguaya Cristhiane Añasco.

En natación, Cristhiane Añasco participó en las pruebas de 50 y 100 espalda y 50 mariposa, mientras que Benjamín Insfrán compitió en los 200 y 400 metros libre, mejoraron sus marcas pero no pudierno avanzar a finales.

El paraguayo Benjamín Insfrán cerro su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
El paraguayo Benjamín Insfrán cerro su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Finalmente, Victoria Giménez representó al país en remo coastal, en la modalidad de beach sprint finalizó en el puesto 23 de 31 competidoras.

Victoria Giménez estuvo cerca de entrar entre los 16 mejores.
Victoria Giménez estuvo cerca de entrar entre los 16 mejores.

De esta manera, Paraguay bajó el telón de su participación en Dakar 2026 con una medalla de oro y el protagonismo de Kaethler como resultado más destacado.

Una actuación que se desarrolló en una edición histórica para el movimiento olímpico, al convertirse en los primeros Juegos Olímpicos celebrados en África.

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