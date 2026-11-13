El Team Paraguay y su paso que marcó historia en Dakar 2026

Paraguay culminó su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con Marko Kaethler como principal protagonista. El atleta nacional conquistó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina, con una marca de 73,49 metros, resultado que permitió a nuestro país ubicarse en el puesto 54 del medallero general.

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La presea dorada fue el punto más alto de una delegación paraguaya que compitió en ocho disciplinas y que tuvo presencia en diferentes escenarios durante las dos semanas de competencia en Senegal.

En taekwondo, Betania Medina alcanzó el quinto puesto en la categoría -49 kilogramos. La paraguaya llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que cayó por 2-0 frente a la australiana Mackenzie MacDonald.

Por su parte, el vóley playa femenino, integrado por Estefanía Gómez y Sofía Martínez, logró meterse entre las diez mejores duplas del certamen. Las compatriotas superaron la fase de grupos y alcanzaron los octavos de final, donde se despidieron tras caer por 2-0 ante Italia.

En esgrima, Jimena Cabrera compitió en sable individual femenino. Luego de finalizar sexta en el Pool 1, con una victoria y cinco derrotas, avanzó a los octavos de final, donde quedó eliminada frente a la chilena Sofía Bossay.

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En ciclismo, María Paz Rosetti completó los 59,5 kilómetros de la prueba de ruta femenina y finalizó en el puesto 37 entre 41 competidoras en la modalidad contrarreloj.

Presencia en otras disciplinas

El Team Paraguay también tuvo representantes en futsal FIFA masculino, natación y remo coastal.

En futsal, la selección nacional estuvo integrada por Leonardo Acuña, Agustín Barreto, Facundo Borderone, Julio Cáceres, Octavio Cáceres, Rafael Krutzmann, Mauro Mora, José Luis Morínigo, Juan Rambo y Oliver Sandoval.

La Albirroja quedó fuera en la fase de grupos al registrar un triunfo (9-2 ante Islas Salomón) y dos derrotas (6-3 ante Marruecos y 2-0 frente a Portugal).

En natación, Cristhiane Añasco participó en las pruebas de 50 y 100 espalda y 50 mariposa, mientras que Benjamín Insfrán compitió en los 200 y 400 metros libre, mejoraron sus marcas pero no pudierno avanzar a finales.

Finalmente, Victoria Giménez representó al país en remo coastal, en la modalidad de beach sprint finalizó en el puesto 23 de 31 competidoras.

De esta manera, Paraguay bajó el telón de su participación en Dakar 2026 con una medalla de oro y el protagonismo de Kaethler como resultado más destacado.

Una actuación que se desarrolló en una edición histórica para el movimiento olímpico, al convertirse en los primeros Juegos Olímpicos celebrados en África.