Panteritas U15 disputan clasificatorio a la AmeriCup’27, en Isla Margarita

La representación paraguaya se encuentra disputando el anteriormente conocido como Campeonato Sudamericano FIBA U15 de baloncesto en Isla Margarita, Venezuela. Este sábado jugará contra Colombia, su penúltimo partido del certamen.

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El torneo otorga 1 solo cupo directo, y podrían ser 2 dependiendo que la sede de la AmeriCup 2027 corresponda a alguno de los países de la Consubasquet (Confederación Sudamericana de Básquetbol) clasificados.

Las federaciones nacionales deberán completar el proceso de registro correspondiente para asegurar su participación. Argentina y Brasil no participan en la fase de clasificación tras asegurar plazas directas para la FIBA ​​U16 Women’s AmeriCup 2027 como las dos naciones sudamericanas mejor clasificadas en la histórica clasificación U16, válida a partir del 1 de enero de 2026.

Dicha clasificación histórica sirvió como punto de referencia para la implementación del nuevo sistema de competición juvenil de FIBA ​​Américas.

Juegos de las panteritas

En el debut, las panteritas cayeron categóricamente 72-46 contra Uruguay, el miércoles.

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Luego, las chicas hicieron un gran partido versus las dueñas de casa, pero tampoco pudieron ganar, perdiendo por un doble, 49-47.

El viernes, la representación guaraní festejó el primer triunfo, enfrentando a Chile y ganando 56-37.

El partido de la jornada sabatina será contra las cafeteras, las punteras, a las 18:00 de nuestro país.

Finalmente, el domingo, el rival será Ecuador, en cotejo programado para las 17:00.

En la clasificación, luego de tres jornadas, Colombia ganó sus 3 partidos, seguida por Uruguay con 2 triunfos y 1 derrota, al igual que las anfitrionas.

En cuarto lugar está Paraguay con 4 puntos, igual que Ecuador, mientras Chile está con 3 unidades.