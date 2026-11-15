13-21. Los campeones Seahawks vencen a Raiders en primera apertura de Fernando Mendoza

A pesar del tropiezo, Mendoza, ganador del trofeo Heisman y seleccionado en la primera ronda del Draft de este año, tuvo una buena actuación ante la defensiva número uno de la NFL.

El joven de 23 años pasó para 143 yardas, completó 17 de 29 envíos, y logró una anotación por tierra; no fue interceptado, aunque sufrió seis capturas de la agresiva línea de los Seahawks.

Aunque Mendoza ya había debutado con los plata y negro el pasado 11 de octubre, en sustitución de Kirk Cousins, en el último cuarto del juego ante los New England Patriots, hoy tuvo su primer inicio.

Con Seattle, Drew Look pasó para 240 yardas y tuvo dos conexiones a las diagonales.

La victoria colocó a los Seahawks con seis ganados y cuatro perdidos en el segundo puesto de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

Los Raiders quedaron con marca de 4-6 en el tercer puesto del Oeste de la Conferencia Americana.

También este domingo los San Francisco 49ers confirmaron su condición de favoritos en la NFC con su triunfo 40-46 sobre los Dallas Cowboys en un emocionante juego.

Brock Purdy brilló en los gambusinos con 389 yardas, tres pases de anotación; fue capturado cinco veces.

Christian McCaffrey también destacó en los 49ers con tres anotaciones; dos por recepción y una por acarreo.

Los Cowboys cayeron a pesar del buen desempeño de Dak Prescott, quien acumuló 343 yardas y cinco envíos a las diagonales; fue interceptado en una ocasión.

San Francisco sigue en la cima del Oeste de la NFC con marca de 8-1; Dallas es segundo del Este con 4-6.

En otro partido Los Angeles Rams apalearon 6-34 a los Arizona Cardinals con una destacada actuación de Matthew Stafford, quien sumó tres pases de anotación.

Además de los tres envíos a las diagonales, Stafford sumó 249 yardas; fue interceptado una vez y capturado dos veces.

También lució en la ofensiva de los Rams, Blake Corum, quien corrió para 100 yardas y tuvo un viaje a las diagonales.

Por los Cardinals, Carson Beck acumuló 108 yardas, dos intercepciones y fue capturado en cinco ocasiones.

Los Rams quedaron con marca de 6-4, empatados con los Seahawks en el Oeste de la NFC, que lideran los 49ers; los Cardinals tienen récord de 3-7 en la misma división.

Más tarde cerrará la actividad de este domingo el duelo entre los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals.