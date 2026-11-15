35-10. Los Lions dominan a los Patriots en Múnich

Jahmyr Gibbs, a la carrera, y Amon-Ra St. Brown, en recepción, anotaron dos 'touchdowns' cada uno para los Lions (7-2), que se sitúan provisionalmente al frente de la División Norte de la NFC, por delante de Chicago Bears (7-2) y Minnesota Vikings (6-2).

Gibbs corrió 153 yardas en el Allianz Arena, mientras que St. Brown atrapó pases de 56 y 28 yardas, respectivamente, para sus 'touchdowns'.

El mariscal de campo de los Lions, Jared Goff, completó 20 de sus 31 pases para 303 yardas y tres 'touchdowns' -los dos de St. Brown y otro de Isaac TeSlaa-, aunque también sufrió dos intercepciones y dos capturas.

Por su lado, el joven 'quarterback' de los Patriots, Drake Maye, se lesionó en el tobillo en el primer 'drive' de su equipo. Fue sustituido por Tommy DeVito, que completó 12 de sus 24 pases para apenas 81 yardas y un 'touchdown', con una intercepción y cuatro capturas que le hicieron perder 37 yardas.

Lan Larison anotó el único 'touchdown' de los Patriots, ya en el último cuarto, que maquilló algo el resultado final.

El de este domingo en Alemania fue el penúltimo partido de la gira internacional de la NFL esta temporada. Solo queda el San Francisco 49ers-Minnesota Vikings, que se disputará la semana que viene en Ciudad de México.