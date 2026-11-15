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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 18:50

4-1. Italia muere en la orilla y Bélgica se clasifica para cuartos de final

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Redacción deportes, 15 nov (EFE).- Una remontada con tres goles en once minutos clasificó a Bélgica este domingo para los cuartos de final de la Liga de Naciones, después de vencer por 4-1 a Italia, que murió en la orilla, alargó, de nuevo, una crisis que parece no tener fondo y no supo hacer valer su buen desempeño durante la fase de grupos.

Por EFE
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"Estar aquí jugándose la clasificación es ya un motivo de orgullo", dijo en la víspera el seleccionador italiano, Roberto Mancini, que llegó al banquillo cuestionado por todo un país, que le acusa de haber huido a Arabia Saudí tras no lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Lo cierto es que después de todo, de haber caído bajo, de no clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva, y de vivir una crisis dentro de la federación -que vivirá otras elecciones a final de año-, la "Azzurra" debía enorgullecerse de, al menos, luchar por pasar a la siguiente fase ante grandes como Francia, Bélgica o Turquía.

Los aficionados parecían haber recuperado, al menos momentáneamente, la fe en una selección cuatro veces campeona del mundo. Los jóvenes, lejos de recobrar algo que no tuvieron, se ilusionaron por la posibilidad de que su país comenzara a dejar atrás el pasado y mirara a un nuevo futuro, con la excepción del oasis vivido tras la conquista de la Eurocopa 2020, disputada en 2021. Le valía ganar o el empate.

Pero enfrente tenía a una Bélgica dirigida por Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere que sí que hizo los deberes. Mark van Bommel intenta que la renovación de 'Los Diablos Rojos', esa transformación de la generación dorada a los nuevos talentos, no pase demasiada factura, y por ahora lo está consiguiendo.

Al principio del partido Italia pareció aquella que jugó contra Francia. Demostró la valentía arriba y pronto se adelantó con Franceso Pio Esposito en el minuto 10, que metió la punta del pie a un metro de la portería para hacer creer que sí era posible. El delantero del Inter de Milan se volvió a echar a las espaldas al equipo.

Un nefasto rendimiento en defensa, al contrario que contra los franceses, permitió que el conjunto belga remontara. Lo de siempre: Gianluigi Donnarumma, el más veterano, sostiene al equipo hasta que ya no puede salvar más. Maxim De Cuyper empató en el 15, Nathan Ngoy selló la remontada en el 22 y Jérémy Doku hizo el 3-1 en el 26. Ahora Italia dependía de una Francia que no perdonó contra Turquía.

Otra vez contra sus fantasmas. Parecían olvidados después de ganar a los galos y tras mostrar un buen desempeño en una fase de grupos complicada. Bélgica tuvo muchas oportunidades para poner el cuarto y lo consiguió por medio de Diego Moreira en el 81, e Italia fue incapaz de responder con eficacia en ningún momento. Volvieron a bloquearse.

Un penalti fallado por Esposito en el minuto 90, que paró Senne Lammens, desató la alegría belga y ahondó más en la herida italiana, que, una vez más, nadará contra corriente en un intento de ser lo que un día fue.

4 - Bélgica: Lammens; Castagne, Ngoy (Theate, m.87), Mechele, De Cuyper; De Bruyne (Trossard, m.87), Lavia (Raskin, m.76), Tielemans; Diego Moreira (Lukaku, m.87), De Ketelaere, Doku (Godts, m.90).

1 - Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini (Cisse, m.62), Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali (Palestra, m.62), Fagioli (Doumbia, m.46); Pisilli (Dimarco, m.46), Pio Esposito, Koleosho (Vergara, m.76).

Goles: 0-1, m.11: Pio Esposito. 1-1, m.15: De Cuyper. 2-1, m.22: Ngoy. 3-1, m.26: Doku. 4-1, m.80: Diego Moreira.

Árbitro: Espen Eskås (Noruega). Mostró tarjeta amarilla a Tonali (m.45+1), Scalvini (m.51) y Donnarumma (m.81) por parte de Italia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Naciones disputado en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.

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