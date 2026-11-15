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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 19:30

Ben Shelton, sobre Ferrero: "Ha sido fantástico tenerlo allí junto a mi padre"

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Turín (Italia), 15 nov (EFE).- El estadounidense Ben Shelton afirmó este domingo, tras su victoria contra Arthur Fils en las Finales ATP, que fue "fantástico" que Juan Carlos Ferrero, que se incorporá a su equipo técnico de cara a la próxima temporada, le acompañara en el banquillo junto a su padre y entrenador, Bryan Shelton.

Por EFE
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"Ha sido fantástico tenerlo allí junto a mi padre. Ya sabes, dos personas con muchas ganas e ilusión. En estos últimos días ya hemos estado trabajando mucho, intentando mejorar cada día", afirmó a un grupo de medios, entre ellos EFE, tras ganar su primer partido de la fase de grupos del torneo también conocido como Copa de Maestros.

"Estoy seguro de que estarán contentos con algunas cosas que he hecho hoy y descontentos con otras, y a partir de ahí seguiremos trabajando", agregó.

Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, de quien fue mentor durante siete años, estuvo presente por primera vez en el banquillo de Shelton antes de que empiece oficialmente su trabajo como entrenador en la temporada 2027.

El español se incorporará al equipo técnico junto a Bryan Shelton con el objetivo de dar más regularidad al tenista de Atlanta, que cosechó esta temporada cuatro títulos: Dallas, Múnich, Stuttgart y Cánada, además de las finales del Abierto de Estados Unidos y del Masters 1000 de París.

El que será el próximo técnico de uno de los jóvenes más en forma acompañó a su nuevo pupilo estos días en Turín, después de haber desempeñado un papel clave en la carrera de Alcaraz, a quien acompañó en su salto a la élite hasta diciembre de 2025, cuando anunciaron la ruptura de la relación deportiva. Ambos se reencontraron por primera vez desde entonces el pasado sábado.

Shelton arrancó con buen pie en el torneo de Turín al imponerse en tres sets al francés Fils, debutante en la competición. Fue una batalla disputada en la que la garra y la determinación del estadounidense acabaron inclinando la balanza a su favor.

Ambos se encuadran en el mismo grupo que el alemán Alexander Zverev y el español Rafa Jódar, que sucumbió por un doble 6-4 en su estreno en la competición ante la superioridad y experiencia del número uno.

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