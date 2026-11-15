Derlys Ayala conquista la medalla de plata en el Sudamericano de Maratón

Derlys Ayala volvió a dejar en alto la bandera paraguaya en el atletismo sudamericano. El fondista nacional conquistó este domingo la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de Maratón 2026, disputado en Santiago de Chile, tras completar los 42 kilómetros con un tiempo oficial de 2:16:39.

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El atleta paraguayo protagonizó una ajustada definición por el segundo lugar del podio y logró sostener la posición frente al argentino Eulalio Muñoz, a quien superó por apenas 12 segundos. La competencia tuvo como ganador al brasileño Fábio Jesus Correia, quien se quedó con el oro con un registro de 2:12:44.

De esta manera, Ayala volvió a sumar una medalla continental a su trayectoria, en una temporada en la que también había conseguido el segundo puesto en el Maratón Internacional de Asunción, con un tiempo de 2:28:50.

Los demás paraguayos

La delegación paraguaya también contó con la participación de Alberto Pizarro y María Fátima Vázquez, quienes no pudieron completar el exigente recorrido y finalizaron con la condición de DNF (no finalizaron).

En la rama femenina, la chilena Johana Rivas se consagró campeona sudamericana con un tiempo de 2:43:47, mientras que el podio fue completado por la argentina Anahí Castaño (2:47:41) y la brasileña Rejane Ester Bispo da Silva (2:48:58).

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Por su parte, María Fátima Vázquez no logró completar los 42 kilómetros y quedó fuera de la clasificación final.

La competencia se desarrolló en el marco del FEDACHI Marathon 2026, con largada y llegada en el Parque Estadio Nacional de Santiago de Chile.