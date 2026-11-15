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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 17:20

Dominio cubano en la edición 40 del Maratón de La Habana

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La Habana, 15 nov (EFE).- Los cubanos Francisco Ronnei Estévez y Meuri Melissa Bacallao debutaron este domingo con triunfo en la edición 40 el Maratón Marabana, la principal carrera de fondo en Cuba, dedicada este año al 507 aniversario de la fundación de La Habana.

Por EFE
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Estévez dominó la prueba masculina con un tiempo de 2 horas, 25 minutos y 31 segundos, y entre las mujeres la mejor fue Bacallao con 2h45:41.

Con sus resultados lo jóvenes fondistas aseguraron su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Otros dos cubanos establecieron hegemonía en las pruebas de medio maratón. José Alejandro Tamerón concluyó la travesía de 21 kilómetros tras una hora, 6 minutos y 53 segundos; y entre las mujeres la mejor fue Marian López con 1h17:24.

Unos 3.000 corredores animaron este domingo la 40 edición del Maratón de la capital de la isla.

Las temperatura fresca favoreció en esta jornada a los corredores que apostaron por las pruebas de maratón, medio maratón, así como los circuitos de 10 y 5 kilómetros.

La organización también destacó la participación de fondistas de Vietnam, México, Chile, Colombia, Italia, Francia y Alemania.

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