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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 10:05

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen vuelve a reinar en Levi y logra su décima victoria

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Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El brasileño Lucas Pinheiro Braathen ratificó su magnífico inicio de temporada al sumar su segunda victoria de la temporada y revalidar el triunfo del año pasado en Levi (Finlandia), con lo que llega ya a diez éxitos en la Copa del Mundo de esquí alpino.

Por EFE
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Ganador el pasado 25 de octubre en la prueba inaugural del curso en el gigante de Soelden (Austria), el esquiador nacido en Oslo protagonizó una nueva demostración de poderío en la estación finlandesa.

Pinheiro Braathen, campeón olímpico de gigante este año en Milán-Cortina d'Ampezzo, dio el primer golpe en la primera manga, en la que fue el más rápido con un tiempo de 52.69, con el que aventajó en 0.65 al francés Clement Noel, en 0.84 al austríaco Joshua Sturm y en 0.85 al noruego Atle Lie McGrath.

En la segunda fueron marcando la pauta el italiano Alex Vinatzer, el sueco Fabian Ax Swartz y el suizo Loic Meillard, vigente campeón mundial, que remontaron tras una floja primera bajada para meter presión a los últimos en salir.

McGrath falló y se quedó rápidamente sin opciones, Sturm se salió y Clement Noel respondió con una buena segunda manga para situarse primero, pero el brasileño, pletórico, aguantó la presión y con un descenso sobrio en 55.35 consiguió un global de 1:48.04 para sumar un nuevo triunfo, con 0.56 de ventaja sobre el francés.

Completó el podio Meillard, a 0.73, del que apartó a Wartz, que con su cuarta plaza a 0.86 completó su mejor actuación en el circuito.

Pinheiro Braathen domina la Copa del Mundo con autoridad. Lidera la general absoluta con 200 puntos, 60 más que Meillard, así como la de gigante y eslalon con 100 en cada una.

Los representantes españoles no pudieron progresar a la segunda manga. Aingeru Garay, el único que completó la primera, acabó en la plaza 37, a 2.23 del brasileño, y no completaron la bajada Quim Salarich y Juan del Campo.

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