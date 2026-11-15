España entierra su racha de 43 partidos y 968 días sin perder desde marzo de 2024

La derrota pone fin a dos años, siete meses y veinticuatro días en los que la Roja ha sido invencible, con un Mundial y una Eurocopa entre medias, según la estadística avalada por la FIFA, que incluye los amistosos.

La última vez en que el combinado español cayó fue el 22 de marzo de 2024 ante Colombia en Londres en un amistoso.

En partido oficial, la racha se queda en 44 partidos, puesto que el precedente se remonta al 28 de marzo de 2023, cuando Escocia batió a España por 2-0 en partido de la fase de clasificación de la Eurocopa.

Son los dos únicos enfrentamientos que han acabado con derrota en la etapa de De la Fuente como seleccionador.

España encadenaba además doce victorias seguidas desde que empató a cero con Cabo Verde en el partido inaugural del pasado Mundial, pero en el trece se interrumpió la secuencia.

También es la primera derrota del centrocampista del PSG Fabián Ruiz con España, que hasta ahora no conocía la derrota en 53 encuentros consecutivos desde su debut en junio de 2019.

El récord que aspiraba superar el andaluza eran los 57 partidos que poseía el también español Carlos Marchena, aunque su marca la inició a partir de su séptimo partido como internacional.