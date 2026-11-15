La australiana Zoric, de 14 años, sucede en el trono a González-Etxabarri, que es tercera

Campeona del mundo el año pasado en El Salvador, la vasca Janire González-Etxabarri se mantuvo este año en el podio.

Zoric se convirtió en la surfista más joven de la historia en ganar un campeonato de la categoría 'ISA Open'.

Logró la mejor valoración en la final al obtener 15,50 puntos, gracias a dos olas puntuadas con 7,83 y 7,67 puntos, mientras que Desfay alcanzó 14,67 puntos y González-Etxabarri, de 21 años, obtuvo 13,63 puntos.

González-Etxabarri dio a España el primer oro mundial en surf el año pasado y ahora, en la cita peruana en Punta Rocas, se ratifica como referente con un bronce.

Australia también quedó en el primer lugar de la competición femenina por equipos, con lo que obtuvo un cupo para el cuadro femenino de surf en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Mundial de surf de la ISA se celebró del 6 al 16 de noviembre en la playa de Punta Rocas, situada a unos 50 kilómetros al sur del centro histórico de Lima, la misma sede donde el próximo año tendrán lugar las pruebas de este deporte en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El campeonato reunió a 239 competidores de 53 países, entre ellos varias figuras mundiales de este deporte como el brasileño Ítalo Ferreira, la estadounidense Carissa Moore y el francés Kauli Vaast.