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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 19:05

Lebron-Augsburger vuelven a ganar un título más de seis meses después

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Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- El español Juan Lebron y el argentino Leo Augsburger volvieron a ganar un título de Premier Padel más de seis meses después al derrotar a os argentinos Tino Libaak y Gonza Alfonso en la final del Premier Padel Dubai P1, en el que las españolas Claudia Fernández y Martina Calvo se impusieron en categoría femenina.

Por EFE
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Lebron y Augsburger necesitaron dos horas y 22 minutos para gana por 7-6 (5), 5-7 y 6-3 a Libaak (en su primera final de Premier Padel) y Alfonso (que ya había disputado dos finales en 2025 junto a Tolito Aguirre).

En el torneo femenino Claudia Fernández y Martina Calvo ganaron en la final a sus compatriotas Paula Josemaría y Bea González, que no ganan un título desde junio, en Valladolid, por 7-5 y 6-1 en una hora y 57 minutos para lograr su tercer campeonato desde agosto después de los logrados en Londres y Düsseldorf.

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