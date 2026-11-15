Lebron-Augsburger vuelven a ganar un título más de seis meses después

Lebron y Augsburger necesitaron dos horas y 22 minutos para gana por 7-6 (5), 5-7 y 6-3 a Libaak (en su primera final de Premier Padel) y Alfonso (que ya había disputado dos finales en 2025 junto a Tolito Aguirre).

En el torneo femenino Claudia Fernández y Martina Calvo ganaron en la final a sus compatriotas Paula Josemaría y Bea González, que no ganan un título desde junio, en Valladolid, por 7-5 y 6-1 en una hora y 57 minutos para lograr su tercer campeonato desde agosto después de los logrados en Londres y Düsseldorf.