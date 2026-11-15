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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 20:10

Los favoritos no fallan en la NFL, victorias de Bills, Chiefs, Jaguars y Vikings

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Washington, 15 nov (EFE).- Los Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Jacksonville Jaguars y Minnesota Vikings cumplieron con las expectativas este domingo al ganar sus respectivos partidos de la Semana 10 de la NFL.

Por EFE
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El 'quarterback' Kirk Cousins tuvo el regreso soñado a los Vikings tras ser traspasado esta misma semana por Las Vegas Raiders, con un triunfo por 10-30 sobre los Green Bay Packers. Cousins completó 21 de sus 31 intentos de pase para 207 yardas y dos 'touchdowns'.

"Fue emotivo. Venir a este estadio, donde me rompí el tendón de Aquiles hace tres años... Han sido tres años difíciles. Estoy agradecido por tener esta oportunidad de estar aquí hoy y por mis compañeros", dijo Cousins, de 38 años, a ESPN tras el partido.

Los Vikings, con un balance de 7-2, igualan a los Detroit Lions y a los Chicago Bears al frente de la División Norte de la NFC.

Por su lado, los Buffalo Bills derrotaron por 12-31 a los New York Jets con dos 'touchdowns' de su 'quarterback' Josh Allen, que además completó 11 de sus 21 pases para 196 yardas y un pase de 'touchdown' para DJ Moore.

Los Bills (8-1) son, junto a los San Francisco 49ers (7-1) los únicos equipos de la liga con una sola derrota.

En Atlanta, los Kansas City Chiefs se impusieron por 13-31 a los Falcons con un Patrick Mahomes estelar, que lanzó cinco pases de 'touchdown': dos para Emmett Johnson y uno para Josh Downs, Cyrus Allen y Andrew Armstrong.

Con un balance de 7-2, los Chiefs lideran empatados con los Denver Broncos la División Oeste de la AFC.

Y en Nashville, los Jacksonville Jaguars vencieron por 23-40 a los Tennessee Titans liderados por su 'quarterback', Trevor Lawrence, que completó 25 de sus 35 intentos de pase para 352 yardas y tres 'touchdowns'. Los Jaguars (7-2) también encabezan la División Sur de la NFC.

Además de estos partidos, los Carolina Panthers derrotaron 17-20 a los New Orleans Saints, los Cleveland Browns se impusieron 27-24 a los Houston Texans y los Indianapolis Colts vencieron 24-22 a los Miami Dolphins.

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